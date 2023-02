TIL UKRAINA: Det er stridsvogner av denne typen som Norge skal sende til Ukraina.

Forsvarsministeren: Norge sender åtte Leopard-stridsvogner til Ukraina

BRUSSEL (VG) Regjeringen vil donere åtte stridsvogner av typen Leopard 2 A4 til Ukraina.

I tillegg kommer fire pansrede støttekjøretøyer, opplyser forsvarsminister Bjørn Arild Gram før Natos forsvarsministermøte i Brussel tirsdag.

Hvilken type støttevogner, som eksempelvis kan være ingeniørvogn, bergevogn eller brolegger, skal vurderes ut fra Ukrainas behov.

– Regjeringen mener at Norge med denne donasjonen av stridsvogner fortsatt vil ha en tilfredsstillende nasjonal beredskap. Det er en vurdering som forsvarssjefen deler. Vi vil også fortsatt klare å opprettholde våre forpliktelser ovenfor NATO, sier forsvarsministeren.

Han sier at leveransen vil være raskt på plass, og treningen av ukrainske soldater er allerede i gang.

– Det er snart ett år siden Russlands angrep på Ukraina. Det har vært et skjebneår med krig, krigsforbrytelser, ødeleggelser og drap i et omfang vi ikke har sett siden andre verdenskrig. Det er mer avgjørende enn noen gang å støtte Ukrainas forsvarskamp. Derfor har vi besluttet at vi vil donere åtte stridsvogner og inntil fire støttevogner til Ukraina. Det samme har flere allierte land også gjort, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Forsvarsministeren sier at beslutningen om å donere stridsvogner og støttevogner er tatt etter dialog både med forsvarssjefen og andre europeiske land.

– Situasjonen i Ukraina nærmer seg en kritisk fase og de er avhengig av rask og omfattende vestlig støtte. Vi skal også bidra med utdanning og trening av ukrainske stridsvogns­mannskaper i Polen, sammen med andre allierte land. Denne donasjonen er et viktig og etterspurt bidrag, sier Gram.