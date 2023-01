LAG PÅ LAG: Jorden består av tre hovedlag: jordskorpen, mantelen og kjernen. Alle tre er i konstant endring.

Studie: Jordens kjerne roterer saktere enn før

Jordskjelvdata fra de siste 30 årene tyder på at noe merkelig er i ferd med å skje under jordskorpen, ifølge en fersk studie fra Peking University.

Det er mye som fremdeles er usikkert angående jordens innerste kjerne, annet enn at den i hovedsak er laget av jern, og at den befinner seg tusenvis av kilometer under bakken.

Forskerne har lenge trodd at kjernen roterer raskere enn resten av planeten vår, men denne påstanden har blitt utfordret av en ny, kinesisk studie i det velrenommerte tidsskriftet Nature.

– Vi ble ganske overrasket, sier forskerne Yi Yang og Xiaodong Song ved Peking University til tidsskriftet.

Forskerne, som har studert jordskjelv mellom 1995 og 2021, mener jordens kjerne sluttet å rotere raskere enn jordoverflaten allerede i 2009, og at den er i ferd med å bevege seg «motsatt vei».

Disse endringene kan være med på å påvirke blant annet natt- og dagsyklusen på jorden, samt jordens magnetiske felt, ifølge Nature.

Norsk professor: – Interessant

– Dette er ting som det ikke er så lett å få kunnskap om, og det er derfor det er så interessant, sier Haakon Fossen, geologi-professor ved Universitetet i Bergen, til VG.

Basert på hva slags tall de kinesiske forskerne har brukt i studien, mener han at de har et godt belegg for å hevde at jordkjernens rotasjon har sakket ut.

På den andre siden trekker Fossen frem at menneskeheten bare har klart å måle endringer under jordoverflaten i om lag 60 år. Prosessene man prøver å måle derimot, pleier å bruke mye, mye lengre tid.

– Det vi kan si sikkert er at rotasjonen i kjernen endrer seg, sier han.

GEOLOGI-PROFESSOR: Haakon Fossen ved UiB.

– Det er snakk om at disse endringene kan bety noe for natt- og dagsyklusen på jorden. Stemmer det?

– Det kan føre til noen endringer i moment, noe som vil få noe betydning for rotasjonshastigheten til jorden, svarer han, før han legger til:

– Men det er bare snakk om millisekunder eller veldig, veldig små endringer. Det har ikke noe å si for deg med mindre du skal skyte opp raketter til månen eller mars.