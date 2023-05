FANT TYVGODS: Eine Kindingstad Skogrand (5) (bak) og Ellinor Haugland Kindingstad (6) skulle bare finne ved til badestampen da de ramlet over tyvgods fra et ti år gammelt uoppklart tyveri.

Fant tyvgods fra ti år gammelt brekk: − Store øyne

I skogen på hytta fant søskenbarna Ellinor (6) og Eine (5) ti år gammelt tyvgods fra et uoppklart tyveri – mosegrodd og gjemt innunder en stein.

Ellinor Haugland Kindingstad (6) og fetteren Eine Kindingstad Skogrand (5) hadde planer om å bade i stampen på hytta Nevøy utenfor Sauda etter en kanotur lørdag, da de snublet over det merkverdige funnet i skogen.

– De måtte være med å finne kvist for å få fyr i stampen, og bare rundt ti meter unna snublet vi plutselig over disse bagene, forteller pappa Geir Arne Solland Kindingstad til VG.







Lokalavisen Ryfylke omtalte historien først.

HVA KAN DET VÆRE? Nysgjerrige Ellinor, Eine og Geir Arne måtte dra frem bagene for å finne ut hva som var inni dem.

– Jeg så med en gang at dette var noe noen hadde gjemt vekk med vilje, fortsetter han. Bagene var fulle av mose og blader, og familien kunne se at det hadde ligget der lenge.

– Så åpnet vi den første bagen, og den var full av medaljer og pokaler. Da ble det veldig store øyne på de to små, sier Kindingstad.

– De hadde jo funnet en skatt, nesten som i Kaptein Sabeltann, bare uten kisten.

«SKATTEN»: Oppi nokså ødelagte bager lå pokaler, medaljer og andre gjenstander av affeksjonsverdi for Sauda turnforening.

Nede på brygga fulgte både besteforeldre og spente hyttenaboer med på innholdet i bagene som ble pakket ut. Der åpenbarte det seg raskt hva dette egentlig var for noe:

– Det sto Sauda turnforening på veldig mange av dem, så det var ikke vanskelig å finne ut hvor de stammet fra, forteller Kindingstad.

Foreldrene hans, som også eier hytta, er fra Sauda og kunne levere pokalene og medaljene tilbake til foreningen.

– Det var en utrolig overraskelse og veldig kjekt, for vi hadde aldri trodd at dette skulle dukke opp igjen, sier styreleder Ingrid Herheim Helland i turnforeningen til VG.

ULIK STAND: Styreleder Ingrid Herheim Helland i turnforeningen sier det var overraskende god stand på pokalene, men at de eldste i de edleste metallene har greid seg best.

FORTVILTE: Leder i Sauda Turnforening, Bodil Sandal, ble avbildet etter det frekke tyveriet for ti år siden.

Oppdaget tyveriet – listverket var brutt opp

De forsvunne pokalene og medaljene har nemlig vært en snakkis i ti år – etter at noen brøt seg inn og stjal dem i 2013. Ingen vet hva som skjedde, eller hvor de ble av.

Det var daværende leder Bodil Sandal, som fortsatt er aktiv turner, som oppdaget tyveriet. Sandal var innom hallen i forbindelse med oppstart etter sommerferien.

– Da jeg kom opp trappen til styrerommet, så jeg at hele listverket rundt døren var brukket opp. Da jeg kom inn fikk jeg se at den store seksjonen vi hadde full av pokaler var helt tom, sier Sandal.

– Jeg kunne ikke helt forstå dette, for det sto jo «Sauda turn» på alt, fortsetter hun.

TYVGODS: Mange år med turnhistorie ligger i pokalene og tingene som har vært borte i ti år, men nå er tilbake i styrerommet – klare for en real sølvpuss.

Politiet sikret fotavtrykk og gjorde avhør

Sandal kontaktet politiet umiddelbart. Øyvind Dybing, som er politikontakt i Sauda og Suldal, husker godt at han rykket ut til det spesielle tyveriet hos turngruppen.

– Vi sikret fottøyavtrykk, dokumenterte med foto, tok avhør og sikret brytesporene, som viste at det var brutt opp. Dette ble undersøkt nærmere i kriminalteknisk verden og det ble gjort et stykke arbeid for å sikre spor, forteller Dybing.

Men politiet greide likevel aldri å oppklare saken.

– Vi hadde ikke anelse om hverken hvem som sto bak dette eller hvor tyvgodset var, sier Dybing.

RYKKET UT: Rune Dybing, som nå er politikontakt i Sauda og Suldal, rykket ut for å sikre spor etter pokaltyveriet for ti år siden.

Nå har også han fått med seg i lokalavisen at tyvgodset er overlevert til sine rettmessige eiere.

– Dette har jo en affeksjonsverdi – det var hovedproblemet med tyveriet. Sauda hadde hatt en veldig god turnhistorie, med turnere fra Sauda ute i både Norden og Europa. Dette sto til pynt i turnhallen, og så var det borte vekk!

Flere ubesvarte spørsmål: – Noen må vite noe

Daværende turnleder Sandal synes også det er flott at pokalene og medaljene er tilbake.

– Da jeg så det, ble jeg så glad.

Likevel er saken langt fra oppklart. Sandal sitter igjen med flere ubesvarte spørsmål.

– Dette er ikke oppklart i det hele tatt. Hva har skjedd? Hvorfor havnet det der – på en øy? Hvem sto bak? Noen må vite noe her og vi skulle så gjerne visst, sier Sandal.

– Men det beste av alt er at det nå har kommet på plass i styrerommet hos Sauda turnforening.

