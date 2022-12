UTSOLGT: Fastprisavtalene i nord gikk fort i år.

Strømrekord i nord - utsolgt for fastprisavtaler

Strømprisen i nord blir trolig tidenes høyeste denne uken. For dem som ville sikre seg landsdelens billigste fastpris, stengte vinduet klokken åtte i morges.

Strømselskapet Polar Kraft i Narvik har de siste to ukene tilbudt kunder i Nord-Norge en fastprisavtale i tre år til 54,90 øre per kilowattime.

Men ikke nå lenger.

– Vi hadde kjøpt et konkret volum til fastpris på kraftbørsen. Når vi er utsolgt, har vi ikke mer å selge, sier salgssjef i Polar Kraft Frank Sundermeier til VG.

Klokken 08–09 mandag morgen var spotprisen i prisområde NO4 (Nord-Norge) 417 øre per kWh. De siste par ukene har prisene i nord vært uvanlig høye.

– Inneværende uke ligger an til «all time high». Vi kan fort få en snittpris som er over to kroner, og det er rekord for landsdelen, sier Sundermeier.

I Nord-Norge blir det tirsdag ny rekord på snittpris for strøm på 3,22 kroner per kilowattime (kWh) og en makspris på 5,33 kroner, som også er ny rekord.

UTE AV PRODUKSJON: Ringhals kjernekraftverk i Sverige.

Nord-Norge har hittil vært forskånet for ekstreme strømpriser, blant annet fordi landsdelens kraftproduksjon normalt er cirka åtte terawattimer høyere enn forbruket.

Men med to atomkraftverk ute av produksjon, er Sverige ute av balanse. Det er lite vind, og vinterkulden har festet grepet. Da stiger prisene brått også i nord.

– Allerede ser vi at prisen kan øke ytterligere onsdag og bli ukens høyeste, sier Sundermeier.

I Sør-Norge finnes ingen fastprisavtaler. For kraftprodusentene er risikoen blitt for høy, grunnet høye priser og store svingninger i kraftmarkedet.

– Nå er det blitt veldig vanskelig for oss også i nord å få kjøpt strøm til fastpris på kraftbørsen. Produsentene ønsker heller å ligge i spot, sier Sundermeier.

– Ønsker å sikre seg

Han håper likevel at Polar Kraft kan få på plass nye fastprisavtaler før årsskiftet.

– For oss er det frustrerende at vi ikke lenger kan tilby fastpris i nord. Mange i Nord-Norge har sett hva som har skjedd på Østlandet og ønsker å sikre seg.

– Men kan du love at eksempelvis 54,90 øre er en god pris?

– Nei, det kan jeg ikke. Men er du redd for galopperende priser, må du tenke på hva du synes er greit å leve med i din egen husholdning, sier Sundermeier.

Direktør i Bodø Energi Kraftsalg Ole Angellsen understreker at fastpris på strøm er en forsikring, ingen måte å tjene penger på.

Bodø Energis tilbud om fastpris i tre år til 65 øre per kWh opphørte også mandag. Angelssen opplyser at etterspørselen etter en så dyr avtale har vært begrenset.

– Begrenset gevinst

–Når strømstøtten trer inn ved 70 øre, er gevinsten begrenset. Kundene tar heller risikoen ved en spotavtale, sier kraftsalgdirektøren.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Støtten trekkes fra på faktura for nettleien.

Salgssjef i Polar Kraft, Frank Sundermeier.

Fyllingsgraden i Sør-Norge har økt sterkt, som følge av rekordlav kraftproduksjon, kraftimport og mer nedbør enn normalt.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener at kraftrasjonering til våren ikke kommer på tale, selv om vinteren skulle bli kald.

Fortsatt høye priser

Men NVE forventer fortsatt et høyt prisnivå, så lenge gassprisene er høye.

Gjennom en høst med svært høye strømpriser i Sør-Norge har strømforbruket gått betydelig ned, sammenlignet med fjoråret og korrigert for temperaturvariasjoner.

Husholdningene i det sørlige Norge har redusert strømforbruket med hele 17 prosent i september og 14 prosent i oktober.

– Det samme har ikke skjedd i nord. Vi har levd i vår egen boble. Men jeg tror også vi i nord nå lærer at den billigste strømmen er den du ikke bruker, sier Frank Sundermeier i Polar Kraft.