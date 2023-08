Torsdag 24. august: Dette har skjedd i natt

Den største favoritten glimret med sitt fravær under republikanernes første presidentdebatt natt til torsdag . Donald Trump, som etter planen skal melde seg for fengselet i Georgia i dag, stilte i stedet til intervju med den tidligere Fox-journalisten Tucker Carlson. Seks av åtte kandidater var likevel tydelige på at de vil støtte Trump dersom det er ham velgerne vil ha.