LA UT BILDE: Dette la «My AI» ut på sin snapstory natt til onsdag norsk tid.

Snapchats «My AI» la ut story – sier den har «teknisk problem»

Flere brukere melder natt til onsdag om at Snapchats AI-chatbot oppfører seg merkelig.

Tjenesten, som er basert på kunstig intelligens (AI), skal ifølge Snapchat være din «personlige kompis».

Natt til onsdag la den ut et bilde på sin story for første gang, av noe gult og lilla som er vanskelig å tyde. Storyen lå ute i rundt en time før den ble fjernet.

VG har fått flere meldinger fra Snapchat-brukere som forteller at tjenesten sluttet å svare på meldinger i chatten etter at bildet ble lagt ut. Til noen har «My AI» også skrevet at den opplever tekniske problemer.

På X, tidligere Twitter, skriver flere brukere at tjenesten svarer «beklager, jeg forstår ikke dette ennå», da den blir spurt om hva den har lagt ut, eller hvorfor den har gjort det.

Da VG sa hei til My AI etter at bildet ble lagt ut fikk vi også beskjed om at den hadde et teknisk problem.

Det er foreløpig uklart hva som har skjedd. Snapchat har ikke uttalt seg om saken. Til brukere som spør hva som foregår på X/Twitter, svarer kontoen Snapchat Support at de må se nærmere på saken. De ber folk om å sende dem en melding direkte, eller fylle ut et skjema på nettet.

Funksjonen «My AI» ble lansert for betalende Snapchat-brukere i mars, men er nå rullet ut til alle.

På chat-siden ligger tjenesten festet på toppen hos mange brukere.

