Kan ha gitt Russland topp­hemmelig informasjon om krigen i Ukraina

Den spionmistenkte tyske etterretningstoppen hadde tilgang på topphemmelig avlytting. Nå frykter Vesten at informasjonen har kommet russerne i hende.

Like før jul ble den tyske etterretningstoppen Carsten L. pågrepet, mistenkt for landsforrædero og spionasje på vegne av Russland.

Carsten L. hadde ifølge Focus en ledende stilling i den tyske etterretningstjenesten Bundesnachrichtendiensts (BND) avdeling for tekniske undersøkelser.

Der hadde han tilgang på samtaler etterretningstjenesten avlyttet, ifølge Focus. Slik fikk han tilgang på topphemmelig informasjon om blnt annet terrorister, våpenhandlere og krigen i Ukraina.

Focus omtaler Carsten L. som «BNDs øre».

Carsten L. hadde som jobb å filtrere den avlyttede informasjonen og sammenfatte rapporter til myndigheter, militæret og ulike komitéer.

Spionsaken er ifølge Spiegel trolig en av de største i BNDs historie.

Kan ha delt topphemmelig etterretning

Ifølge etterretningskilder til de tyske mediene NDR og WDR skal Carsten L. ha delt topphemmelig vestlig etterretning om krigen i Ukraina med russerne.

Det samme hevder ikke-navngitte tjenestemenn overfor The Wall Street Journal.

Avisen skriver også at Carsten L. hadde kjennskap til metodene vestlig etterretning bruker for å innhente informasjon fra Ukraina.

Hverken Tysklands føderale påtalemyndighet eller BND har villet kommentere opplysningene.

Ifølge opplysninger til Focus kan tyske myndigheter på nåværende tidspunkt ikke utelukke at Carsten L. har gitt russerne informasjon om Natos avlyttingsoperasjoner mot nettopp russerne.

Focus skriver at Carsten L. skal ha hatt tilgang på informasjon fra allierte lands etterretningstjenester, som USA og Storbritannia.

En amerikansk tjenesteperson sier til The Wall Street Journal at saken vekker «alvorlig bekymring».

Ifølge etterretningskilder til tyske medier skal Carsten L. ha blitt utpresset. Heller ikke dette er bekreftet fra offisielt hold.

Flere spioner tatt

Spionskandalen i Tyskland er den siste i en lang rekke saker i Europa siden krigens start.

Siden Russlands invasjon av Ukraina er omkring 400 russiske diplomater blitt utvist fra vestlige land. Samtlige mistenkes å være etterretningsagenter for de russiske etterretningstjenestene.

I Sverige venter de spiontiltalte brødrene Peyman og Payam Kia på dommen fra tingretten i Stockholm. Brødrene er tiltalt for å ha spionert på vegne av den russiske militære etterretningstjenesten GRU.

Peyman Kia jobbet i mange år i det svenske sikkerhetspolitiet Säpo og den militære etterretning- og sikkerhetstjenesten Must, der han hadde tilgang på svært sensitiv informasjon.

Det svenske sikkerhetspolitiet også pågrepet et russisk ektepar, som kan knyttes til GRU.

Norge og Nederland har klart å avsløre to illegalister, illegalister, En etterretningsagent som lever et dobbeltliv med falsk identitet over land tid. som er avslørt som GRU-agenter.