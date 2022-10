UTGANGSPUNKTET FOR SAKEN: Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) ble funnet drept i Baneheia i mai 2000.

Spesialenheten henlegger sak mot Agder-politiet

Spesialenheten for politisaker har etterforsket Agder politidistrikt for tjenestefeil i Baneheia-saken siden august. Nå er saken henlagt.

Saken oppdateres.

Spesialenheten iverksatte i juni 2022 etterforsking for mulige tjenestefeil hos politiet i Agder for å avklare om det forsettlig eller grovt uaktsomt ble gitt uriktige opplysninger til Agder statsadvokatembeter og Gjenopptakelseskommisjonen i tilknytning til Viggo Kristiansens begjæringer om gjenåpning.

Spesialenhetens etterforsking har vært rettet mot tidligere kriminalsjef Arne Pedersen og mot politidistriktet som foretak, begge som mistenkt.

Spesialenhetens konklusjon er at det ikke er grunnlag for straffansvar, verken for enkeltpersoner eller Agder politidistrikt, melder Spesialenheten for politisaker i en pressemelding torsdag.

«Ikke begått straffbare tjenestefeil»

Bakgrunnen for Spesialenhetens etterforsking var at Gjenopptakelseskommisjonen i 2021 vedtok å gjenåpne Baneheia-saken. Oslo politidistrikt gjennomførte deretter en fornyet etterforsking i saken.

Ved denne etterforskingen ble det avdekket at Jan Helge Andersen hadde en tidligere anmeldelse med mistanke om seksuallovbrudd som ble anmeldt og etterforsket i 2009.

«Opplysninger om denne saken var ikke var brakt til Agder statsadvokatembeter og derved heller ikke til Gjenopptakelseskommisjonens kunnskap», skriver Spesialenheten i sin pressemelding.

Den aktuelle saken anmeldt i 2009 gjaldt seksuallovbrudd overfor en mindreårig og skal ha funnet sted i 1993 eller 1994.

Spesialenheten har gjennom etterforskingen innhentet omfattende dokumentasjon og gjennomført undersøkelser om den aktuelle sakens hendelseshistorikk og hvordan saken ble «skjermet» i politiets saksbehandlingssystem. Videre er det foretatt vitneavhør og mistenktavhør.

«Spesialenheten har vurdert om noen personer og/eller Agder politidistrikt kan straffes for at den aktuelle saken anmeldt i 2009 ikke ble brakt til statsadvokatens kunnskap. Sentralt i etterforskingen er Agder politidistrikts påtegning til statsadvokaten i mars 2019 som på minst to steder gir en feilaktig fremstilling om at det ikke foreligger opplysninger om at Andersen kan ha forgrepet seg seksuelt tidligere. Spesialenhetens etterforsking har vært rettet mot Arne Pedersen og mot politidistriktet som foretak, begge som mistenkt», skriver de i pressemeldingen.

Etterforskingsmaterialet ga ikke Spesialenheten grunnlag for å konkludere med at det var begått straffbare tjenestefeil:

«Det er etter Spesialenhetens syn ikke grunnlag for påstand om at Arne Pedersen bevisst eller ved grov uaktsomhet unnlot å bringe opplysningene om 2009-saken videre, eller for at det ble gitt uriktige opplysninger fra politiets side. For hans del ble forholdet henlagt som intet straffbart forhold anses bevist», skriver Spesialenheten.

Tar avgjørelsen til etterretning

Agder-politiet opplyser i en pressemelding at de tar avgjørelsen til etterretning.

– Vi har sett fram til å få en avgjørelse i saken. Vi tar Spesialenhetens avgjørelse om at det ikke er grunnlag for straffansvar, verken for enkeltpersoner eller Agder politidistrikt, til etterretning, sier politimester Kjerstin Askholt.

Hun sier at gå nøye gjennom vedtaket, men at de allerede kan se at Spesialenheten peker på forhold og rutiner som må følges opp administrativt.

– Det er flere viktige oppfølgingspunkter som det ikke er grunn til å vente med å ta tak i. Det er allerede iverksatt tiltak knyttet til den lokale straffesaksinstruksen, og vi har et arbeid pågående for å ytterligere kvalitetssikre denne instruksen, sier Askholt.

Riksadvokaten har bedt Justis- og beredskapsdepartementet om å nedsette et uavhengig utvalg som skal se på alle sider av Baneheia-saken. Justisminister Emilie Enger Mehl har bekreftet at det vil skje.

– Spesialenheten viser i sitt vedtak til at det er flere omstendigheter i denne saken som det er naturlig at blir undersøkt av utvalget som nedsettes av Justis- og beredskapsdepartementet. Jeg støtter dette fullt ut og ønsker at dette arbeidet kommer i gang så raskt som mulig, sier Askholt.