FLYKTER: Folk evakueres fra landsbyen Sirtkoy i Antalya-provinsen som følge av skogbrannene, melder tyrkiske medier. Foto: AP / NTB

Folk flykter fra flammene i tyrkiske feriebyer

Turister og lokale innbyggere flykter i båter fra skogbrannene som herjer i Tyrkia på femte dagen. Også Hellas, Italia og Spania rammes av nye skogbranner.

Av NTB-AP-DPA

Feriestedet Turunc i nærheten av Marmaris er i ferd med å omringes av flammer, og myndighetene har bedt folk om å komme seg vekk. Forsvaret sendte søndag to skip for å evakuere folk.

Samtidig forsøker et helikopter å slukke brannen, som ikke kan nås fra land. Sterk vind gjør slukningsarbeidet enda vanskeligere.

Innbyggere i omkringliggende landsbyer i Mugla-provinsen har tydd til sosiale medier for å be om mer hjelp. Både turister og lokale innbyggere tok koffertene sine om bord i båter som kom for å evakuere dem. Andre ventet nervøst for å se om flammene ville spre seg helt ned til stranden.

fullskjerm neste Et helikopter slipper vann over Sirtkoy i Antalya søndag. Skogbrannene i Tyrkia har siden onsdag krevd minst åtte menneskeliv og ført til massive ødeleggelser. 1 av 4 Foto: AP / NTB

Også kystvaktens skip står klare i tilfelle en større evakuering blir nødvendig.

I Tyrkia ble det søndag meldt om ytterligere to dødsfall i tilknytning til skogbrannene i Antalya ved Middelhavet. Et tyrkisk-tysk par ble funnet i sitt utbrente hjem i Manavgat i Antalya, ifølge nyhetsbyrået DHA.

Dermed har brannene hittil krevd åtte liv, de aller fleste av dem i Antalya som sammen med Mugla-provinsen ved Egeerhavet er hardest rammet.

Hoteller evakuert i Bodrum

Lørdag kveld ble flere landsbyer i Bodrum, et populært feriemål ved Egeerhavet, evakuert, ifølge ordfører Ahmet Aras. Panikkslagne turister ble evakuert fra hoteller her mens flammene krøp nedover åsene, blant dem 100 russere.

Vannkanoner, som ellers brukes under opptøyer, er satt inn i brannslukningen i Bodrum, sammen med helikoptre og brannbiler. Også sivile forsøker å hjelpe, men flere boliger er slukt av flammene.

MÅTTE EVAKURE: Turister venter på å bli evakuert fra Mazi mens skogbrannen nærmer seg vannet i Bodrum i Mugla-provinsen søndag. Foto: Emre Tazegul / AP / NTB

Tyrkias skog- og jordbruksminister Bekir Pakdemirli tvitrer at 111 skogbranner er under kontroll. Hans oversikt viser at det er brutt ut skogbranner i 33 provinser siden onsdag.

Skogbranner er vanlig i disse delene av Tyrkia i de tørre sommermånedene, men årets branner er de mest omfattende på mange år. Etter rekordhøye temperaturer i juli, da det ble målt 49,1 grader i Cizre sørøst i Tyrkia, er det varslet at hetebølgen vil fortsette. Også mandag vil det bli 40 grader i Antalya, ifølge meteorologene.

Ifølge EU-tall er Tyrkia rammet av 133 skogbranner i 2021, sammenlignet med et gjennomsnitt på 43 på denne tiden av året mellom 2008 og 2020.

Flere land rammet

Også i Hellas kjemper brannmannskaper mot flammene etter at en stor skogbrann brøt ut lørdag i nærheten av Patras vest i landet. Fem landsbyer er evakuert, og åtte mennesker er lagt inn på sykehus med brann- og røykskader i regionen, skriver nyhetsbyrået AFP. Rundt 20 boliger er brent ned, ifølge foreløpige tall fra brannvesenet.

Italia er igjen rammet av branner etter at store områder med skog, olivenlunder og avlinger ble ødelagt av brann på Sardinia forrige helg.

I løpet av ett døgn har brannvesenet slukket over 800 branner eller branntilløp i helgen, de fleste av dem i sør, opplyser det italienske brannvesenet.

Søndag kjempet brannvesenet fortsatt mot flammene i Catania, Palermo og Siracusa på Sicilia.

I Spania er brannfly satt inn for å slukke en skogbrann som brøt ut lørdag ettermiddag i nærheten av San Juan-reservoaret rundt sju mil øst for Madrid.

Brannvesenet klarte å stabilisere brannen natt til søndag, men de ber fortsatt folk holde seg unna det populære badestedet.