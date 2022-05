ALVORLIG: En mann i 40-årene er siktet for grov vold etter at han knivstakk sin egen kone på en bussholdeplass i Nore fredag morgen. En tredjeperson uten relasjon til ekteparet ble også skadet.

Tok vare på skadede i Numedal: − Ubehagelig å måtte vente så lenge

Marianne Gibson Heimdal tok vare på den skadede kvinnen mens ambulansen sto like ved og ventet på å kunne gripe inn.

Heimdal bor like ved den videregående skolen som ligger i nærheten av der en mann i 40-årene knivstakk sin egen kone som han hadde besøksforbud mot.

Der tok hun vare på den skadede kvinnen frem til ambulansepersonellet kunne overta, etter det hun mener er altfor lang tid.

Informasjon fra politiet viser at de fikk første melding om hendelsen klokken 08.47, og har første patrulje på bakken på stedet klokken 09.35, 48 minutter senere. Helikopteret har ankommet litt før dette. I mellomtiden, klokken 09.12, har brannvesenet tatt over kontrollen på gjerningsmannen og politiet regner ham som «nøytralisert».

– Jeg vet ikke hvor lang tid det tok før ambulansen kom, men det jeg er sikker på, er at den sto på andre siden av broen, bare 150 meter unna, uten å kunne gripe inn i ganske lang tid, forteller Heimdal.

– Jeg skjønner sikkerhetshensynet. Men dette er også politikk: Det har ikke vært noen nærpolitireform, det er heller en fjernpolitireform, mener hun om responstiden.

– Føltes sikkert like håpløst for dem

Heimdal forteller at ambulansen av sikkerhetshensyn ikke kunne gripe inn før de fikk klarsignal fra politiet. Med AMK-sentralen på telefonen er dermed hun blant dem som tar vare på de skadede.

– Så ambulansen var der, men kunne ikke hjelpe?

– Ja. Det føltes sikkert like håpløst for dem som det gjorde for oss.

Heimdal vet ikke nøyaktig hvor lang tid det tok fra hendelsen skjedde og til ambulansen kunne ta over, men forklarer at det føltes lenge:

– Jeg må si at det var forferdelig ubehagelig å måtte vente så lenge, sier hun.

Info Slik var hendelsesforløpet etter at hendelsen skjedde Informasjonen er basert på klokkeslett fra politiet og informasjon fra folk som var på stedet. Klokken 08.47 : Politiet får første melding om hendelsen.

I tidsrommet mellom 08.47 og 09.12: Ambulanse ankommer stedet

Klokken 09.12: Brannvesen har kontroll på gjerningsmann etter at privatpersoner har overmannet ham.

Etter klokken 09.12: Ambulansepersonellet kan begynne å hjelpe de skadede

Klokken 09.35: Politiets første patrulje ankommer stedet. Vis mer

Politiet: – Forstår at det oppleves lenge

Leder Øyvind Aas for Buskerud-enheten i Sør-Øst politidistrikt sier på generell basis at politiet ikke kan være over alt til enhver tid, og gjerne skulle sett at de hadde patruljer nærmere åstedet.

– Forstår at det oppleves for lenge å vente på politiet, og vi ville gjerne vært der før, sier han om ventetiden, men ønsker ikke å starte en diskusjon om politireform og politiressurser fordi det er politisk besluttet.

Skadested må sikres

Innsatsleder Helge Øyberg i brannvesenet, bekrefter at ambulansen var på stedet allerede da de kom, men måtte vente med å gripe inn til det var kontroll på gjerningsmannen.

– Det handler om å sikre skadestedet slik at nødetatene kan arbeide sikkert, forklarer han.

Brannvesenet fikk kontroll på gjerningsmannen ved å bruke de de hadde tilgjengelig siden de ikke har utstyr politiet sannsynligvis ville brukt i en slik situasjon; de tapet sammen hender og føtter, før fire-fem mann stelte seg rundt busskuret slik at han ikke kom derfra.

Etter dette tar politiet kontakt med Øyberg for å få bekreftet om det er kontroll på gjerningsmannen, og ambulansen som står på andre siden av broen kjører da inn tvert, forklarer han.

VG har også vært i kontakt med Vestre Viken helseforetak, som ikke hadde anledning til å besvare våre spørsmål om responstid fredag kveld.

RYKKET UT: Politihelikopter og en politipatrulje fra Kongsberg var de første fra politiet på stedet. Da hadde både ambulanse og brannvesen vært på stedet i minst 20 minutter.

Tok kniven fra gjerningsmannen

Tor Arve Imingen fra Uvdal skal sette bilen sin til lading utenfor den videregående skolen, da han får øye på et basketak 50–60 meter unna.

– Jeg så ikke hva som skjedde, men at to lå på bakken og så ut til å krangle. Siden jeg så en kollega var der, løp jeg bort fordi jeg skjønte det var litt mer enn bare en krangel. En mann holder gjerningspersonen nede. Det er han som er helten her. Jeg fikk tatt kniven fra gjerningsmannen, forklarer Imingen.

Klokken 08.49 ringer Imingen AMK – to minutter etter at politiet får melding om hendelsen. I tiden frem til ambulansepersonellet kunne gripe inn, tar også han hånd om de skadede.

– Jeg har AMK på tråden og forsøker å holde dem informert, forklarer han. Over video lar han helsepersonell følge med.

– Det er litt avstander her, men vi som var der følte vi hadde kontroll i den grad man kan. Selv om det tok litt tid, fikk vi god hjelp da den først kom.

ÅSTED: Det var ved dette busskuret knivstikkingen skjedde fredag morgen, og her privatpersoner og deretter brannvesenet fikk kontroll på gjerningsmannen.

Imingen er ambulansearbeider i tillegg til å jobbe som assistent på den videregående skolen. Dermed har han også et annet utgangspunkt for å stå i slike situasjoner, selv om han ikke var på jobb denne gangen. Han har forståelse for at det er vanskelig å gjøre sikkerhetsvurderingen uten å være til stede selv:

– Til det med sikkerhet, så er det vanskelig å sitte på et annet sted å vurdere sikkerheten, selv om vi som satt der følte at det var trygt. De som var skadet fikk for så vidt hjelp og tilsyn, men i en annen situasjon kunne dette vært kritisk, sier Imingen om politiets responstid.