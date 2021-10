Cecilia (35): Derfor angrer jeg på at jeg ble mamma

Ifølge en ny studie angrer opptil 13 prosent av foreldre på at de fikk barn. Men temaet er så tabubelagt at de aller fleste ikke snakker om det. Cecilia (35) ønsker å fortelle om hvordan morsrollen gjorde livet hennes vanskelig.

Publisert: Nå nettopp

– Man kan elske barnet sitt, og samtidig ønske at man ikke hadde fått det. Det betyr ikke at man er et dårlig menneske, sier Cecilia.