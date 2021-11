FEST OG MORO: – Coronapass føles ikke som noe sterkt inngrep, mener Caroline, Louise og Carla ute i Københavnnatten siste kveld før nye restriksjoner.

Siste natt før coronapasset: − Vi hater lockdown

KØBENHAVN (VG) Danmarks hovedstad koker over av feststemte unge mennesker, bare timer før landet blir nødt til å hente frem tiltak igjen på grunn av galopperende smitte.

For to måneder siden var det vill fest og glede, da Danmark som første land i EU kastet alle coronatiltak på båten og gikk for full gjenåpning.

Nå har corona igjen tatt jerntak på Danmark.

Covid-19 ble denne uken nok en gang definert som en samfunnskritisk sykdom i nabolandet vårt i sør. Men det legger ingen demper på festen i gatene bare timer før coronapasset er tilbake som krav for blant annet å komme inn på et serveringssted, fra klokken 0600 i morgen tidlig.

– Det er en god idé at coronapasset kommer tilbake, mener Carla Tuells (31). Forhåpentlig får det smitten ned, ved at flere uvaksinerte føler at de nå bør gjøre noe med det, sier hun.

SISTE NATT UTEN TILTAK: De surmuler ikke over at de må lete frem coronapasset igjen, f.v. Caroline Graumann, Maria Jacobsen, Louise Huss og Carla Tuells.

Sammen med tre venninner er hun på byen i det indre København.

– Coronapass er ikke en særlig inngripende måte å få bedre kontroll på. Munnbind føles langt mer inngripende, fordi vi visker vekk folks personlighet med det, sier hun.

Med over 3000 daglig smittede og mer enn 300 innlagte på danske sykehus, kjenner en allerede overbelastet og presset helsetjeneste på trykket. Danmark har 5 000 ubesatte sykepleierstillinger og lite å gå på etter at sykepleierne måtte godta tvungen lønnsnemnd under sykepleierstreiken i vår.

Når en sykdom klassifiseres som samfunnskritisk, kan den danske regjeringen innføre restriksjoner med hjemmel i epidemiloven. Og de kan gjør det raskt, uten å spørre hele Folketinget.

– Det er et temmelig vidtgående inngrep, derfor synes jeg det er fornuftig å få etterprøvd beslutningen en gang i måneden, sa Enhedslistens coronatalsmann, Peder Hvelpelund til Politiken denne uken.

Mette Fredriksens regjering ville ha statusen som samfunnskritisk stående i fire måneder. Det fikk den ikke flertall for.

Mentalt viktig å være sosial

Den danske statsministerens kruttsterke budskap om at det nå er deler av den danske befolkningen som ikke stiller godt nok opp i coronakampen, skaper splid blant folk.

– Den måten å kommunisere på virker polariserende. Det skaper splittelse og bare enda mer motstand mot tiltakene, mener Louise Huss (30), ute på byen en sen torsdagskveld.

Hun er selv sykepleier og jobber med covid-pasienter.

– Jeg arbeider med mennesker som har senfølger av sykdommen, som pustevansker, konsentrasjonsvansker og hodepine. Men det har ikke gjort meg redd for covid. Det er en sykdom som alle andre, og vi må passe på, sier hun.

At smitten øker med voldsom fart i Danmark og at tallet på sykehusinnleggelser skyter i været, virker skremmende på noen av venninnene i gjengen.

– Men samtidig er vi nå også blitt vant til corona og covid-19 på en underlig måte. Den er blitt en del av samfunnet vårt, og enklere å forholde seg til nå enn før, sier Maria Jacobsen (30).

Selv om det er en helt annen sykdom vi forholder oss til nå. Med deltaviruset smitter en person syv til åtte andre. Viruset vi hadde for et år siden, ga smitten videre til tre personer.

Ingen av kvinnene ute på byen liker tanken på ytterligere tiltak nå.

JA TIL CORONAPASS: – Alt annet enn lockdown og munnbind, mener jentegjengen på byen; Carla, Louise og Caroline.

– Jeg virkelig hatet lockdown. Jeg hater begrensning. Det er forferdelig. Det å ikke få være sammen med sine nærmeste venner var vanskelig. Jeg tror på sosial samkvem for mental sunnhet, sier Caroline Groumann (30).

Hele venninnegjengen er vaksinerte. To av dem fikk Johnson-vaksinen, og dermed bare ett stikk. Men de ønsker å vaksinere seg med to doser pfizer-vaksiner litt senere.

Rundt en halv million dansker har valgt å si nei til vaksinen.

Det har fått regjeringen og helsemyndighetene til å se rødt, fordi den mener at vaksinen er et viktig våpen i kampen for å dempe smitterisikoen og innleggelsestallene.

Laster ned passet

Nå innføres igjen krav om coronapass. Danskene må frem med mobilen og vise at de er vaksinert, har gjennomgått covid-sykdom eller har en fersk coronatest, når de skal inn på kafeer, utesteder, museer eller delta på arrangementer med mer enn 200 innendørs og 2000 utendørs.

Martin, Andreas og Morten er ute og feirer at eksamen i forsikringsmatematikk er tilbakelagt.

Det har de kunnet gjøre uten å vise frem coronapasset i kveld. I morgen blir det annerledes.

– Det er først og fremst tungvint for bar- og restauranteierne, tenker de.

PÅ BYEN: – Folk må endre holdningen sin til vaksine, mener de tre studentene som alle er fullvaksinerte. – Min lillesøster fikk boosterdose allerede i oktober, fordi hun jobber i helsetjenesten, sier Martin Rebild.

22-åringene synes det er ganske vilt at landet er i gang med coronatiltak igjen. De hadde gjerne sett at corona hadde forsvunnet for godt nå.

– Men sist vi hadde høye smittetall, hadde vi et helt annet samfunn. Da kunne vi nesten ikke gjøre noe. Nå er det først og fremst innleggelsestallene vi må få ned, sier de.

De tror at uvaksinerte kommer til å ta i et tak nå som regjeringen så klart har sagt ifra.

– Jeg leste at i Nord-Jylland gikk vaksineprosenten fra søndag til tirsdag opp med 522 prosent, sier Martin Rebild.

De finner alle frem telefonen, og det tar litt tid å laste ned det gamle coronapasset som ikke har vært i bruk på en stund og som nå må finnes frem igjen.