NYE SANKSJONER: USAs president Joe Biden vil legge frem ytterligere sanksjoner mot Russland tirsdag, melder Reuters.

Medier: USA vil forby import av russisk olje

Så langt har vestlige land vært forsiktige med å innføre forbud mot olje og gass som et svar på den russiske invasjonen av Ukraina. Det kan imidlertid snu i kveld, ifølge flere amerikanske medier.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tirsdag ettermiddag, norsk tid, skriver flere amerikanske medier at det er ventet at USA vil innføre et forbud mot import av russisk olje. Det sier flere kilder som er kjent med saken til Reuters, CNN og Bloomberg.

USAs president Joe Biden har også varslet at han vil komme med ytterligere sanksjoner mot Russland kl. 16.45 norsk tid.

USA har, sammen med vestlige allierte, innført kraftige sanksjoner mot Russland og den russiske eliten samt den russiske presidenten Vladimir Putin – blant annet utestengelse fra betalingssystemet Swift for flere russiske banker.

Et forbud mot russisk olje og gass, har på den andre siden latt vente på seg, til tross for at både republikanere og demokrater krever et slik forbud.

Også EU har ventet med å stanse eller forby import av russisk olje og gass.

Oljeprisen har skutt i været

Da oljehandelen åpnet natt til mandag, steg prisen på nordsjøolje med nesten 20 prosent til 139 dollar fatet på topp.

Det er det høyeste nivået siden 2008 og er dobbelt så høyt som det regjeringen hadde planlagt for snittpris i 2022.

Ifølge Bloomberg knyttes prisstigningen nettopp til diskusjonene mellom USA og allierte om et mulig handelsforbud for russisk olje.

Russland er per i dag verdens største eksportør av fossile energikilder. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tidligere oppfordret vestlige land til å innføre flere sanksjoner mot disse næringene.

Tidligere tirsdag ble det klart at oljeselskapet Shell stanser kjøpet av russisk olje.