MÅ SLUTTE: Jan Fyllingen blir bedt om å slutte som fastlege i juli, da han fyller 75 år.

Har gyldig autorisasjon, må likevel slutte som fastlege

Jan Fyllingen (74) har ifølge helsepersonellregisteret autorisasjon som lege frem til 2028. Likevel blir han bedt om å slutte som fastlege i juli.

Kortversjonen Jan Fyllingen (74) blir bedt om å slutte som fastlege når han fyller 75 år, selv om han fortsatt er autorisert som lege frem til han fyller 80.

Årsaken er en forskrift i fastlegeordningen som sier at fastleger ikke kan fornye sin avtale med kommunen etter fylte 75 år.

Legeforeningen har ved flere anledninger bedt om en vurdering av den øvre aldersgrensen, særlig siden det er behov for flere fastleger i Norge.

For fastleger over 70 år er det krav om helsetest. Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen, mener noe lignende burde tilbys de over 75. Vis mer

74-åringen har blitt bedt om å slutte i jobben ved sitt eget legekontor i Haugesund kommune etter 21. juli, dagen han fyller 75 år.

– Det sitter nå 1400 pasienter som vil bli uten fastlege, sier Fyllingen.

– Pasientene hyler og skriker om at jeg må fortsette.

Årsaken til at Fyllingen må slutte er en forskrift i fastlegeordningen som sier at kommunen ikke får forlenge en fastlegeavtale etter legen har fylt 75 år.

– Vi er mange fastleger som snart passerer 75 år, og vi må slutte på grunn av byråkratisk tull, mener Fyllingen.

– Dette handler om de 200.000 som står uten fastlege i Norge.

Paradoksalt

Fyllingen har gjentatte ganger kontaktet kommunen med ønske om å få dispensasjon til å fortsette som fastlege til fylte 80 år, men kommunen er bundet til fastlegeforskriften.

– Paradokset er at for noen få år siden ble autorisasjonsgrensen flyttet fra 75 til 80 år for leger, sier Fyllingen.

– Men fastlegeordningen står fremdeles fast på 75 år.

I tillegg til å være spesialist i allmennmedisin er Fyllingen også spesialist i dykkemedisin og petroleumsmedisin.

Han forteller at han senest i fjor fikk tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet og ble godkjent uten avvik.

PARADOKS: Jan Fyllingen synes det er et paradoks at leger får fortsette til fylte 80 år, mens fastleger må gå av når de fyller 75.

Ulik aldersgrense

Det er ulike øvre aldersgrenser for leger og fastleger, forklarer Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen og visepresident i Legeforeningen.

– Sånn som det er i dag har man autorisasjon som lege til man er 80 år, men KS har i forhandlinger stått fast ved at man ikke skal kunne være fastlege etter fylte 70, med mulighet til en 5-års forlengelse til 75, sier Klev.

– Dette ligger langt tilbake i tid og er i hovedsak bestemt etter tariffavtale. KS vil ikke gjøre forskjell på fastleger og andre arbeidstagere.

– Håpløst å miste kompetente leger

Legeforeningen har ved flere anledninger tatt til orde for en vurdering av den øvre aldersgrensen, ifølge Klev. Det er et særlig hett tema i en tid der Norge sårt trenger flere fastleger.

– Det er jo håpløst å miste kompetente leger når man sliter med å erstatte dem. I en overgangsfase burde man sørge for at de som kan og ønsker å fortsette, skal få lov til det.

Klev forklarer at man kan fortsette som lege etter fylte 75 år, for eksempel i et vikariat.

TAR TIL ORDE: Nils Kristian Klev er leder i Allmennlegeforeningen og visepresident i Legeforeningen.

– Det virker kanskje litt spesielt at man får være vikar, men ikke fastlege, sier Klev.

– Det henger igjen fra gammelt av, da det var en lavere pensjonsalder, men vi lever lenger, så det er en god grunn til å revurdere dette.

Etterlyser helsetest

For fastleger over 70 år blir det stilt krav om en helsetest. Klev mener at det absolutt burde være mulig å tilby noe lignende også til de over 75.

Slik vil det være mulig å avgjøre om fastleger er i stand til å fortsette i jobb, uten en spesifikk aldersbegrensing.

– Det finnes en million pasienter som står på listene til fastleger mellom 60 og 75 år, så i årene som kommer vil mange kunne gå av med pensjon. Om vi klarer å holde på legene ett eller to år lenger har det mye å si for kapasiteten, sier Klev.

– Vi ser jo at man kan bli president i andre land langt etter den alderen!

Noen fordeler

Klev påpeker at det også kan være fordeler ved å ha en form for aldersgrense.

– Det er jo ikke noe hyggelig å fortelle noen at de ikke duger lenger, og det er jo ikke alltid at man evner å se sine egne begrensninger.

Han synes også det er viktig å påpeke at de som ønsker å gå ut i pensjon skal få lov til det, etter et langt og intensivt arbeidsliv.

I en e-post kommer KS med følgende kommentar til saken:

«Det er forskriftsfestet at den individuelle fastlegeavtalen mellom en næringsdrivende fastlege og kommunen opphører uten oppsigelse når legen fyller 70 år, jf. fastlegeforskriften § 32. Kommunen og legen kan inngå en tidsbegrenset avtale om fastlegevirksomhet ut over fylte 70 år, likevel ikke etter at legen er fylt 75 år.»