Martine (21) kom inn på prestisjestudiet – så angret hun

Martine (21) var topp motivert da hun kom inn på medisinstudiet – så angret hun. – Ikke uvanlig, sier karriereveileder.

Kortversjonen Martine Olset (21) startet på medisinstudiet ved Universitetet i Bergen høsten 2022, men angret tidlig etter at hun begynte.

Hun tok permisjon for å prøve medisinsk teknologi i stedet, og planlegger å fortsette med dette da det føles mer riktig for henne.

Gisle Hellsten, gruppeleder for karrieretjenester ved Universitetet i Oslo, sier at dette er en vanlig problematikk blant studenter.

Hellsten anbefaler at studenter som vurderer å slutte med et studium, bør ha en plan for hva de skal gjøre i stedet, enten det er et nytt studie eller en jobb.

Han oppfordrer også studenter til å snakke med en studie- eller karriereveileder, og ikke gå alene med slike tanker. Vis mer

I jungelen av studier er det lite, om noe i det hele tatt, som i Norge henger så høyt som medisinstudiet. Det visste Martine Olset da hun i fjor skulle velge studieretning.

– Jeg hadde karakterene til å komme inn på medisin, så jeg tenkte det var dumt å ikke prøve, forteller hun VG.

Inn kom hun, og høsten 2022 startet hun på medisinstudiet ved Universitet i Bergen. Men en snikende følelse meldte seg. Hun angret.

– Mens jeg gikk der så innså jeg at det ikke var dette jeg egentlig ville. Jeg savnet realfag, for det er det jeg er flink til.

Tok permisjon

Olset visste altså relativt tidlig at dette ikke var studiet for henne. Det satt imidlertid langt inne å bryte.

– Dette er jo et prestisjestudium, hvor man er sikret jobb og sikret god lønn. Det er så mange som ønsker å oppnå dette, og her har jeg sjansen. Folk velger jo ikke vekk medisinstudiet, sier hun.

Et stykke ut i andre semester sa det likevel stopp.

– Jeg kunne ikke bli noe jeg ikke hadde lyst til å bli. Da fant jeg ut at det gikk an å ta permisjon, og heller komme tilbake neste høst, dersom jeg ville det. Jeg tok permisjonen, og ingen rundt meg så ned på meg for det. De fleste er bare støttende.

I permisjonstiden går Olset nå medisinsk teknologi på UiB. Inntrykket er positivt.

– Jeg blir nok værende her, det føles mye mer rett!

Karriereveilederens råd

– Dette er ikke noen uvanlig problematikk, sier Gisle Hellsten.

Han er gruppeleder for karrieretjenester ved Universitetet i Oslo, og er stadig i kontakt med studenter med «second thoughts».

– Det viktigste for oss er å høre hva de finner utfordrende. Noen ganger kan det være at de sliter med å finne seg til rette, noen ganger er det pensum som er annerledes enn man trodde og noen ganger er det de som sier: «jeg kan garantere at jeg er på feil hylle».

– Til de som er helt nye, og som opplever «studiesjokket», vil vi kanskje anbefale å gi det litt mer tid. Man kan for eksempel melde seg på en kollokviegruppe og bruke tid med andre studenter. Da kan det hende det plutselig blir riktig for deg likevel, for dette er en modningsprosess, sier han.

Hvis man likevel har lyst til å gi seg, så har Hellsten én viktig beskjed.

– Skal man slutte med noe, bør man begynne med noe annet. Det er ikke nødvendigvis så lett i september-oktober, så da bør du ha en plan. «Hva skal jeg gjøre etter jul?» Har du ny studieplass? Har du en jobb å gå til? Tenk gjennom at det å slutte faktisk har en konsekvens.

Hellsten forteller at Olset heller ikke er alene om å føle et press for å fortsette på et «høyt på strå»-studium.

– Vi møter flere som føler dette. Og jeg kan jo skjønne det. Man har foreldre, søsken, kjæreste, omgivelser som kanskje vil stille spørsmål. «Er du gal, dette er jo det beste du kan bli». Men de kjenner ikke studentens tanker.

Han mener Olset var klok som gikk rett videre til et annet studium, og som ikke ble gående uten noe å gjøre.

Den korte oppfordringen til studenter som kjenner på anger er:

– Snakk med studieveileder, snakk med karrieveileder, eventuelt helsetjenester. Ikke gå alene med disse tankene, de er langt mer normale enn man skulle tro. Man føler seg ofte ensom om dette, og tenker at man er den rareste personen på planeten, men dette er vi vant til å snakk om.