ROSS 308: Om Rådet for dyreetikk for gjennomslag for sitt forslag, så vil de forby den omstridte kyllingrasen her til lands.

Nå kan kyllingrasen du spiser bli forbudt

Rådet for dyreetikk ønsker å forby kyllingrasen Ross 308. Alle dagligvarebutikker utenom Rema 1000 selger denne kyllingrasen, og står nå i fare for å måtte bytte den ut.

Kortversjonen Rådet for dyreetikk i Norge foreslår forbud mot den hurtigvoksende kyllingrasen Ross 308, på grunn av velferdsutfordringer og potensiell strid med Dyrevelferdslovens § 25.

Alle dagligvarekjeder, unntatt Rema 1000, benytter seg av Ross 308. Konkurrenter til Rema 1000 kan dermed bli nødt til å bytte kyllingrase ved godkjenning av forslaget.

Kommunikasjonsdirektør i Kiwi, Kristine Arvin, sier at en overgang til saktevoksende kylling vil øke kostnadene og er tidkrevende på grunn av store volumer.

Norges Bondelag støtter ikke forbudet, mens Dyrevernalliansen gir det positiv klapp på skulderen, og beskriver Ross 308 som en «garanti for dårlig dyrevelferd». Vis mer

– Det er på et etisk grunnlag vi har tatt avgjørelsen om å foreslå forbud mot den hurtigvoksende kyllingrasen Ross 308, sier avtroppende sekretær i Rådet for dyreetikk Rådet for dyreetikkRådet for dyreetikk er et uavhengig organ som skal vurdere prinsipielle etiske forhold rundt dyrehold, bruk av dyr og menneskers forhold til viltlevende dyr., Kristian Ellingsen-Dalskau til VG.

Kyllingrasen er den klart mest utbredte her til lands, ettersom alle andre dagligvarekjeder enn Rema 1000 selger Ross 308.

Slaktekyllingen Ross 308 er en fremavlet dyrerase med veldokumenterte helse- og velferdsutfordringer, som neppe kan sies å være i stand til å være «robuste dyr med god funksjon og helse», og et eksempel på at avl «reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd», skriver det etiske rådet for dyrevelferd, i en uttalelse til Landbruks- og matdepartementet.

KYLLING: Ross 308 er den rasen alle dagligvarekjeder utenom Rema 1000 bruker i dag.

– Avlen har også vekket «allmenne etiske reaksjoner». Alt dette taler for å ikke tillate bruk av Ross 308 i Norge, forklarer Ellingsen-Dalskau.

Rådet for dyreetikk mener også at avlen av Ross 308 er i strid med Dyrevelferdslovens § 25, som sier at avlen skal innrettes mot å få robuste avkom med god funksjon og helse.

Selve avlsarbeidet skjer i utlandet og er derfor utenfor norsk kontroll. Likevel mener det etiske dyrevelferdsrådet at det er brudd på den norske Dyrevelferdsloven å avle videre på disse dyrene.

– Det er også en viktig faktor for at vi nå ønsker å foreslå et forbud mot kyllingrasen, sier Ellingsen-Dalskau.

Les også Kylling-krigen

Kun Rema som ikke bruker Ross 308

Rema 1000 benytter seg av kyllingrasen Hubbard, som er en krysning av en hurtigvoksende hane og en saktevoksende verpehøne. Den lever nesten to uker lenger enn Ross 308 før slakt. Da er den et par hundre gram tyngre, og mer av vekten legger seg rundt lårene.

Om Rådet for dyreetikk får gjennomslag for sin uttalelse til departementet, så kan alle konkurrentene til Rema 1000 måtte følge etter - og bytte kyllingrase.

Selv har dagligvarekjeden markedsført rasen de bruker på forpakningen: «Vi tror en kylling som har det bedre, smaker bedre» hevder reklamene for Remas egenproduserte kylling.

Påstanden om en lykkeligere kylling har tidligere provosert mange i kyllingbransjen, som ikke forstår hvordan Rema 1000 kan selge en fugl som er dyrere i drift til samme pris.

Nå må konkurrentene også kunne belage seg på å foreta en endring.

HUBBARD: Kyllingrasen Rema 1000 benytter seg av, kan bli den alle må benytte seg av.

Kiwi avventer

– Kundene kan være trygge på at det er strenge krav til dyrevelferd, uansett hvilke produkter man kjøper i våre butikker. Sammen med Nortura jobber vi med lansering av saktevoksende kylling under Prior-merkevaren, sier kommunikasjonsdirektør i Kiwi, Kristine Arvin.

Dette er en omfattende overgang, mener kommunikasjonsdirektøren.

– En overgang til saktevoksende kylling vil øke kostnadene og er tidkrevende når det skal gjøres på et såpass stort volum, fordi bøndene må bytte ut dyrene og gjøre en del investeringer.

Arvin sier det er viktig for Kiwi at kyllingen har god dyrevelferd, uavhengig av hvor mange dager den lever.

NORGES MEST SPISTE KYLLING: Ross 308 er den kyllingen nordmenn pleier å ha på tallerkenen. Det kan det bli en endring på.

– Norske kyllinger har generelt god helse, takket være et strengt regelverk og systematisk arbeid med dyrehelse over tid.

– Hvordan stiller Kiwi seg til at Rådet for dyreetikk fraråder avling av Ross 308, som dere bruker?

– Det er ikke fattet noen beslutning om rase, men vi er i dialog med Prior om lanseringen av en saktevoksende kylling. Skulle det komme et forbud, vil vi selvsagt rette oss etter dette, svarer Arvin.

Kiwi tilbyr allerede i dag saktevoksende kylling, Lovise, i alle sine butikker, forklarer kommunikasjonsdirektøren.

Dyrevernere tilfreds

– Dette er et klart signal til de store dagligvarekjedene. Det bør bli historie å bruke Ross 308, det er rett og slett en skam at det fortsatt er lovlig, sier Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen til VG.

Kleveland stiller spørsmålstegn til hvorfor ikke regjeringen og dagligvaregigantene har faset ut bruken av kyllingrasen for lenge siden.

– Det er fullgode alternativer på markedet og det er ingen grunn til at regjeringen ikke skal gå god for dette innspillet. Dessverre har vi ingen tro på dette, men vi håper derimot at dagligvarekjedene selv tar til vettet.

Kommunikasjonslederen i Dyrevernalliansen tror «alle» er tjent med en endring, og peker på at det gagner kyllingene, bøndene, dagligvarekjedene og forbrukerne.

KYLLINGKJÆRLIGHET: Kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, mener det er på høy tid å utfase kyllingrasen Ross 308. Her i omfavnelse med det fullgode alternativ, Hubburd.

– At norske butikkhyller fortsatt renner over av kjøtt fra syke monsterkyllinger er en skam, sier etolog og talsperson i Nettverk for dyrs frihet, Tor Grobstok til VG.

Han er fornøyd med uttalelsen til Rådet for dyreetikk:

– Kyllingrasen Ross 308 er en garanti for dårlig dyrevelferd. Det er fantastisk at Rådet for dyreetikk anerkjenner dette, og støtter et forbud mot kyllingrasen. Det viser at de tar forskningen og dyrevelferd på alvor. Nå forventer vi at politikerne gjør det samme, og innfører et forbud mot monsterkyllingen.

Norges Bondelag har tatt dissens

– Det er opp til de som skriver stortingsmeldingen om dyrevelferd å avgjøre i hvilken grad de ønsker å lytte til oss. Men vi er helt tydelig på at vi mener Ross 308 bør forbys. Det er flere internasjonale studier som viser at saktevoksende hybrider er mer aktive og har færre helseproblemer enn de hurtigvoksende, sier Ellingsen-Dalskau.

Norges Bondelag har derimot tatt dissens dissensDissens er en uttalelse eller dom som skiller seg fra flertallets. Dissens betyr også meningsforskjell. i uttalelsen, og ønsker ikke å stille seg bak et forbud, presiserer sekretæren i rådet.

BEDRE KÅR: Ifølge Rådet for dyreetikk har ikke kyllingrasen 308 gode nok levevilkår. Derfor vil de forby den her til lands, og da åpner det for bruk av Hubbard.