Brann i blokk – Full overtenning

Det brenner i ei blokk i Mo i Rana. – Ikke kontroll på brannen, melder politiet.

Torsdag kveld brenner det i en leilighet i et leilighetskompleks i Mo i Rana i Nordland. Både brannvesenet og politiet er på stedet.

Politiet opplyser at de har kontroll på alle registrerte beboere på adressen, men ikke brannen.

Når VG snakker med brannvesenet like før halv ni torsdag kveld, sier overbrannmester i 110 Nordland Andreas Skindlo sier at det brenner i et stort leilighetskompleks.

– Det er totalt 50 boenheter, sier Skindlo.

– Brenner det i flere leiligheter?

– Akkurat nå vet vi det hvert fall er full overtenning i den ene leiligheten.

Han sier det er for tidlig å si hva brannen skyldes.

Klokken 20.36 skriver politiet på Twitter at det ikke er kontroll på brannen. Et vitne VG har snakket med var i nærområdet rundt samme tid som politiet gikk ut med meldingen.

– Det var full overtenning. Det var masse politi og brannvesen, jeg kunne ikke telle alle. Det var mange folk som sto og så på. Det var fullt kaos der, sier Markus Sjøberg.