SKYLDER PÅ FORGJENGEREN: Nils T. Bjørke i Senterpartiet ser alvorlig på funnene om Forsvaret.

Reagerer på funn om Forsvaret: − En uheldig arv fra Høyre

Flere partier reagerer på funnene i Riksrevisjonens nye rapport. Senterpartiet peker på forgjengeren for ikke å ha tatt ansvar.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Riksrevisjonen har funnet mangler i informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner og kaller sin egen rapport for en av de mest alvorlige «de noensinne har lagt frem».

Manglene er bygget opp over tid, mener Nils T. Bjørke (Sp) i kontrollkomiteen på Stortinget.

– Det er umulig å ikke se dette i sammenheng med riksrevisjonssakene vi behandlet i forrige periode om objektsikring og kjøp av nye helikoptre, sier han og legger til:

– Dette er altså en mildt sagt uheldig arv fra Høyre-regjeringen. Det er svært viktig at disse manglene avdekkes av Riksrevisjonen og kommer frem i lyset.

Info Riksrevisjonen har kommet til tre konklusjoner: Sårbarheter i sikkerhet i informasjonssystemer. Systemene fungerer ikke sammen. Forsvarsdepartementets styring er for dårlig. Vis mer

Også Rødts medlem i kontrollkomiteen, Seher Aydar, reagerer på funnene som ble lagt frem:

– Dette er ikke holdbart, skriver Aydar i en epost til VG.

– I en tid hvor ett av våre nærmeste naboland har blitt utsatt for sabotasje, er det urovekkende at Riksrevisjonen finner at sårbarheter i Forsvarets informasjonssystemer kan gjøre det vanskeligere å håndtere angrep mot norske mål, legger hun til

UHELDIG TIDSPUNKT: Rødts Seher Aydar sier situasjonen med Russland gjør rapporten enda mer urovekkende.

Leder i kontrollkomiteen Peter Frølich (H) understreker i en e-post til VG at dette er en viktig og alvorlig rapport.

– Heldigvis er ikke funnene ukjent for norske myndigheter, sier Frølich.

– Funnene sammenfaller med det Forsvarsdepartementet selv rapporterte i 2018. I 2019 ble det iverksatt store tiltak for å rette opp feilene. Vi har store forventninger til dette arbeidet, og jeg ser at forsvarsministeren mener det samme. Det er betryggende, legger han til.

Frølich skriver at komiteen nå skal behandle saken grundig.

– Det er også bra at Riksrevisjonen vil følge opp raskt med en ny undersøkelse for å kontrollere at feilene rettes opp, skriver Frølich.

KJENT KRITIKK: Leder i kontrollkomiteen Peter Frølich (H) mener den ferske rapporten avdekker alvorlige funn, men at det ikke er nytt.

Forventer utbedringer

Even Eriksen (Ap) i kontrollkomiteen sier at de forventer utbedring på områdene rapporten peker på.

– Sårbarhetene Riksrevisjonen har avdekket gir risiko for svekket operativ evne i Forsvaret. Skal vi kunne forsvare landet, med minst mulig tap av menneskeliv og materiell, så er vi avhengig av at Forsvaret kan snakke sammen og dele informasjon, sier Eriksen.

Han understreker at de er i dialog med Forsvarsdepartementet om saken.

– Med den nye regjeringen er det tatt tak i denne situasjonen, og det er bra at de tar kritikken på største alvor, og at flere tiltak allerede er iverksatt for å styrke IKT-området i Forsvaret, skriver han.

Har funnet flere svakheter

Her er noen av punktene Riksrevisjonen har merket seg at fungerer for dårlig: