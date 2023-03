HOVEDTALER: Tonje Brenna på Gardermoen lørdag formiddag. Hun er på vei til Trøndelag Aps årsmøte.

Brenna om Solberg-uttalelse: − Det er litt kjepphøyt

HELL (VG) Aps nestlederfavoritt, Tonje Brenna, sier Høyre-leder Erna Solberg har vært litt kjepphøy i det siste. Hun sier Høyres karakterjag er skadelig for elevene. Og at hun er for mobilforbud i skolen.

Kunnskapsminister og favoritt til å bli nestleder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna, innleder lørdag den politiske debatten på årsmøtet i Trøndelag Ap på Hell, like ved Værnes flyplass.

Samtidig er det landsmøte i Høyre på Gardermoen og det har Brenna ganske sterke meninger om. Spesielt uttalelser fra Høyre-leder Erna Solberg.

– Solberg brukte en god del av landsmøtetalen på utdanningspolitikk. Alt det omtalte innenfor det feltet er gamle sanger om igjen: Ting Høyre har foreslått før, som hverken nå eller da er rett medisin.

– Hva tenker du på?

– Eksempelvis karakterer i barneskolen. De er opptatt av fritt skolevalg, som egentlig er er karakterbasert inntak, hvor de med de beste karakterene kan velge, mens de alle andre er overlatt til de plassene som er igjen. De er også opptatt av å snakke ned vår felles skole, hvor veldig mange dyktige lærere hver dag gjør så godt de kan. Og tegner et dystert bilde av Skole-Norge.

Vil forby karakterer

Hun sier at karakterer tidligst skal brukes i ungdomsskolen.

– Å flytte press og stress til lavere alderstrinn, som mange opplever at karakterer gir, mener jeg er skadelig for ungene og gjør ikke norsk skole bedre. Ungdommene våre er ganske stressa allerede og å påføre yngre barn enda mer press og stress, det mener jeg er potensielt skadelig.

Hun legger til:

– I Opplæringsloven, som jeg la frem i går, så ligger det et forslag om at det ikke skal være lov å ha karakterer fra første til syvende trinn.

MOBIL: Brenna er positiv til mobilforbud i skolen.

– Litt kjepphøyt å si

– Mobilforbud på grunnskolen er under debatt i Høyre. Hva tenker du om forbud?

– Det er ingenting i dagens regler som ikke tilsier at man ikke kan ha mobilforbud. Veldig mange skoler har det og jeg støtter alle skoler som gjennomfører det. Vi må være opptatt av hva som gir elevene best konsentrasjon. Mener man på en skole at mobil er til hinder for det, så bør man innføre mobilforbud.

– Solberg sier de kunne styrt landet bedre og at Aps politikk er ikke basert på forutsigbarhet og er «et mesterstykke i hvordan politikk ikke skal drives»?

– Det er litt kjepphøyt å si. Jeg mener sterkt at Aps politiske plattform, våre forslag, statsbudsjett og den politikken vi fører er veldig forutsigbar: Det er veldig gjenkjennelig. Vi er opptatt av bedre omfordeling, at vi skal ha et skattesystem hvor de som tjener minst skatter mindre og de som tjener, skatter mer. Og vi skal ha et arbeidsliv som er ryddig.

STØTTE: Tonje Brenna har fått støtte for sitt nestlederkandidatur fra Trøndelag Ap. Hun ble tatt vel imot da hun ankom årsmøtesalen.

Brenna innleder den politiske debatten på årsmøtet i Trøndelag Ap lørdag.

– Hva er ditt hovedbudskap?

– 170 dager før valget er det fullt mulig for Ap å gjøre et godt valg, fordi vi har veldig gode kandidater der ute i kommunene og fylkene.

– Hva er et godt valg?

– Et best mulig valg. Jeg tror innbyggerne stoler på Ap lokalt og våre kandidater der ute.

KOLLEGAMØTE: Brenna sammen med statsrådkollega Ingvild Kjerkol under åpningen av årsmøtet i Trøndelag Ap i dag. Kjerkol er leder i Trøndelag Ap.

– Veldig hyggelig

Hun er lansert som ny nestleder i partiet foran landsmøtet i Ap første helgen i mai.

Det er også tidligere nestleder Hadia Tajik.

Men innstillingene fra de ulike fylkeslagene viser så langt at Brenna har et flertall av delegatene på landsmøtet bak sitt kandidatur, mens Tajik foreløpig bare har blitt støttet av sitt eget fylkeslag i Rogaland.

– Det må være tilfredsstillende?

– Det er veldig hyggelig at det er blitt så godt mottatt at jeg stiller.

– Hvorfor sliter partiet ditt så kraftig med oppslutningen?

– Det er sammensatt. Situasjonen i verden og Norge er krevende og annerledes. Vi har også lagt bak oss år med konflikt internt. Jeg er opptatt av at vi får samling og står sammen. Og vi må ta inn over oss at den tiden er over da politikere kunne reise land og strand rundt og dele ut penger. Min generasjon politikere kommer til å stå over for helt andre og tøffere valg. Da er trygghet og fellesskapet det Ap skal lede an for å få til.

– Fornuftig

Trondheim Ap har for første gang tilnærmet flertall på årsmøtet i Trøndelag Ap, på grunn av Trond Giskes Nidaros sosialdemokratiske forums eventyrlige vekst, med mange utenbys medlemmer.

Hun sier det er problematisk.

– Det er et enstemmig landsstyre i Ap som har som har gått inn for å endre vedtektene, slik at du skal ha representasjon fra der du bor. Det tenker jeg er fornuftig.