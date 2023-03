Gjenopptakelseskommisjonen om Baneheia-avgjørelse: Kan ikke si hvor lang tid det vil ta

Hvor lang tid det vil ta å vurdere om saken mot Jan Helge Andersen skal gjenåpnes, er foreløpig uklart, sier kommisjonsleder Kamilla Silseth.

Fredag ble det kjent at Riksadvokaten vil gjenåpne drapssaken mot Jan Helge Andersen.

Fra før er Andersen dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønen (8). 23 år etter ugjerningene i Baneheia, kan Jan Helge Andersen nå bli tiltalt for det andre drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) dersom saken gjenåpnes.

Kamilla Silseth leder Gjenopptakelseskommisjonen som nå vil få saken på sitt bord. De har ikke fått begjæringen ennå, men er forberedt på at den kommer snart, forteller hun.

Det blir de som skal ta stilling til om saken skal gjenåpnes.

– Den vil bli behandlet på samme måte som ordinære begjæringer om gjenåpninger, det vil si begjæringer til gunst, som er det vanligste, sier Silseth til VG.

Kamilla Silseth

Såvidt hun kjenner til, har det kun skjedd tre ganger siden 2004 at det er kommet begjæringer til ugunst/til skade, som vil si at resultatet for dem det gjelder kan være dårligere enn det opprinnelig var.

I Andersens tilfelle, vil det si at han var frikjent, men en gjenåpning kan føre til at han blir dømt.

Begjæringen vil bli lest «med en gang»

Nye begjæringer blir imidlertid lest omtrent med en gang de kommer inn, forklarer lederen for Gjenopptakelseskommisjonen. Én til flere medlemmer av sekretariatet vil bli satt på saken for å gå gjennom den, forklarer hun.

– Vi forsøker å lese det som kommer inn med en gang for å gjøre en vurdering av hva det er behov for og hvordan vi skal vurdere det.

– Hvor lang tid regner dere med å bruke på å vurdere denne?

– Det kan jeg ikke si noe konkret om før jeg har fått begjæringen. Vi må ta stilling til om det er behov for ytterligere utredning fra vår side også, forklarer hun. Men det vil ta noe tid å gjennomgå det vi får oversendt.

– Hva kan eksempler på slik ytterligere utredning være?

– Vi har hjemler til å gjennomføre for eksempel avhør. Vi har også mulighet til å innhente ytterligere dokumentasjon og be om bistand for analyser, for eksempel.

