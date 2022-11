Nordmann siktet for drap i Polen fengsles i 72 timer

Den norske mannen som er siktet for drap på en kvinne i Polen møtte søndag i retten i København. Ifølge Bergens Tidende hadde han tidligere anmeldt kvinnen i en tvist om deres felles barn.

Polsk politi gikk lørdag kveld ut med en etterlysning av en savnet jente - en såkalt «child alert». Jentas mor ble funnet drept klokken 17 lørdag kveld.

Mannen ble stoppet av dansk politi lørdag kveld, mistenkt for drap av kvinnen, og for å ha bortført deres felles datter. Datteren ble funnet samtidig, i god behold.

Søndag møtte han i retten i København. Fengslingsmøtet gikk for lukkede dører. Mannen kom inn i retten ikledd joggedress, skriver Ekstrabladets reporter på stedet.

Der ble det klart at dansk politi opprettholder sin fengsling av nordmannen, og at han fengsles i tre døgn, i påvente av at polske myndigheter begjærer ham utlevert til Polen.

Den offisielle begjæringen om utlevering er ennå ikke kommet, opplyser Ekstrabladets reporter som har vært tilstede i retten. De erfarer at nordmannen var på vei til Sverige med datteren da han ble stoppet av politiet.

Hjemmehørende i Vestland

Den mistenkte mannen er hjemmehørende i Vestland fylke, bekrefter jourhavende jurist Arne Fjellstad i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Fjellstad bekrefter også at mannen to ganger har anmeldt kvinnen i en pågående tvist om datteren deres.

I 2019 anmeldte han kvinnen for å ha nektet ham samvær med barnet. I mars 2020 anmeldte han kvinnen igjen, da for å ha bortført datteren til Polen, skriver BT.

UD: I kontakt med dansk politi

I en epost til VG skriver pressevakt Mathias Rongved i Utenriksdepartementet at UD er kjent med saken gjennom media.

– Ambassaden i København er i kontakt med dansk politi for å få bekreftet informasjonen, skriver han i eposten.

Han skriver at når norske borgere blir fengslet i andre nordiske land, sørger lokale myndigheter for at den fengslede får oppnevnt forsvarer.

– Det blir opplyst om at de har rett til å kontakte sitt lands ambassade, dersom vedkommende ønsker det. Norske borgere som blir arrestert i utlandet kan anmode om konsulær bistand fra utenrikstjenesten, skriver han på generelt grunnlag, og videre:

– Mindreårige som oppholder seg i nordiske land uten foresatte blir tatt hånd om av det respektive lands barneverntjeneste.