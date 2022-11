Q-TIPS: Hannhunden ble nesten ti år gammel.

Politihunden Q-tips er død - bidro under Gjerdrum-skredet

Hunden Q-tips er blant heltene som var med på redningsarbeidet i Gjerdrum, da det store leirskredet gikk i 2020.

Q-tips ble godkjent politihund i 2016 og jobbet først i Romerike politidistrikt. I 2018 fikk han jobb i Oslo.

– Han har hatt svært mange betydningsfulle oppdrag hvor han har stått for løsning og oppklaring av oppdrag, skriver nettpatruljen i Oslo politidistrikt på Facebook.

Under kvikkleireraset i Gjerdrum var han en av de viktigste hundene Oslo stilte med der, og han gjorde flere funn i rasområdet.

– Q-Tips huskes som en ekstremt lojal hund overfor sin fører, og har holdt henne trygg og beskyttet henne hver eneste dag på jobb, skriver Oslo-politiet.

Videre skriver de at hans sterke sider var mange. Han har gjort flere livreddende oppdrag i sitt snart ti år lange liv.

– Han vil bli savnet, spesielt av sin fører, men også av hele Hundetjenesten i Oslo. Hans bidrag til samfunnet har vært uvurderlig, og han vil huskes på som hel ved og en tvers gjennom komplett tjenestehund, skriver politiet.

Avgjørende i redningsarbeidet

30. desember 2020 gikk et stort leirskred i kommunen. Ti personer og et ufødt barn ble tatt av skredet og døde. Den siste omkomne ble funnet 25. mars det året.

En omfattende redningsaksjon ble satt i verk, og 13 personer ble reddet ut av gropa de første timene.

I redningsarbeidet var politihundene avgjørende, skriver Politiforum.

Under de første søkene var hundeførere og hund koblet til helikopteret mens de søkte i skredområdet.

SØKE ETTER SAVNEDE: Kvikkleireraset på Ask i Gjerdrum, nord for Oslo.

Hunden Piko ble skadet

Flere av redningshundene ble skadet under søkene i Gjerdrum.

En av dem var Schæferen Piko seg da han under søket tråkket gjennom et vindu. Det ga han et dypt kutt i høyre bakfot.

– Piko har høy arbeidsmoral og mot, men hundeføreren oppdaget at han blødde fra benet, sa Gunn Anita Bjørnbakk, seksjonsleder for hund- og ryttertjeneste i Oslo politidistrikt til VG i januar 2021.

To andre hunder ble også skadet i arbeidet. Det var krevende arbeid for hundene og de falt og skrapte seg nede i gropa.