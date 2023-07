BLE VARSLET: Fremskrittspartiet tok grep da de fikk vite om hendelsen.

Varsel behandlet i Frp: Skal ha kalt journalist for «skitten liten hore»

En Frp-politiker er delvis utestengt fra partiarrangementer etter at han ringte en journalist og sa hun «trengte pikk», ifølge VGs opplysninger.

Lørdag 22. april i år var flere feststemte Fremskrittsparti-politikere samlet i utdrikningslaget til en av partiets fremtredende fylkespolitikere.

Sent på kvelden bestemte denne politikeren seg for å ringe en journalist han hadde kjent over lengre tid, ifølge VGs opplysninger.

To partifeller skal ha hørtes leende i bakgrunnen – en stortingspolitiker og en annen lokalpolitiker med en fremtredende rolle i eget lokallag.

Under samtalen skal Frp-politikeren som ringte, ha fremsatt flere seksuelle tilnærmelser.

Journalisten skal blant annet ha blitt fortalt at hun var «en skitten, liten hore og trengte pikk», ifølge et varsel VG er kjent med.

Ingen av de to andre politikerne skal ha brutt inn under samtalen.

VG har gjentatte ganger forsøkt å kontakte de tre politikerne det gjelder, uten å få svar.

Nyhetsredaktør: – Uakseptabel oppførsel

Journalisten hadde fylkes- og lokalpolitikeren på en liste over folk hun er inhabil inhabilInhabilitet betyr at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til en persons upartiskhet overfor, men hadde et vanlig, profesjonelt forhold til stortingspolitikeren.

Det var mediehuset journalisten jobber i som varslet Frp om hendelsen.

– Vi mente at oppførselen som vår journalist ble utsatt for var uakseptabel, og valgte derfor å si fra om dette til Frp, skriver nyhetsredaktøren til VG i en e-post.

– Siden stortingspolitikeren også var involvert, var det naturlig for oss å varsle partiet.

Nyhetsredaktøren sier det er Frp som har håndtert saken videre.

– Tar varsler på alvor

Frp konkluderte med at politikeren som ringte, brøt de interne retningslinjene om seksuell trakassering og krenkelser, ifølge VGs opplysninger.

«Vi ønsker selvsagt ikke uønskede tilnærmelser og har tydelige regler knyttet til varslingsplikt», skriver Frps assisterende generalsekretær Helge Fossum i en e-post.

Fossum understreker at Frp tar slike varsler på alvor, og at politikeren som ringte ikke får delta på sosiale arrangementer frem til 1. mai neste år.

«Der det er tvilstilfeller om forskjellen mellom møter og arrangementer der han har en formell rolle, og rene sosiale arrangementer, skal dette avklares særskilt med leder av organisasjonsutvalget. Det skal i slike tilfeller uansett ikke nytes alkohol», skriver han.

«Videre er det gitt advarsler til to personer knyttet til at varslingsplikten ikke er fulgt.»

«Tullet og tøyset»

Politikeren bekrefter at han ringte journalisten under sitt utdrikningslag.

I e-posten sendt av Fossum, sier politikeren at han «tullet og tøyset» med journalisten slik de to «alltid har gjort begge veier».

Politikeren opplever at han og journalisten har hatt et nært vennskap over 12–13 år.

«Jeg skal innrette meg etter vedtaket i organisasjonsutvalget, men viktigst av alt skal jeg ta lærdom av hendelsen.»

– Seksuell trakassering er aldri humor

Journalisten svarer følgende på dette:

«Å fremstille det som et nært vennskap, ser jeg på som et forsøk på å ufarliggjøre og rettferdiggjøre det han har gjort. Jeg har ikke møtt denne mannen på flere år», skriver hun i en melding.

«Når det er sagt: Det spiller ingen rolle hvor lenge eller hvor godt du kjenner noen. Seksuell trakassering er aldri humor og jeg er glad for at Fremskrittspartiet er enig i det.»