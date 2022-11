Politiet etter Grønland-skytingen: − Kommer fra et kriminelt miljø

En mann i slutten av 20-årene er død etter å ha blitt skutt på Grønland natt til lørdag. Politiet opplyser at gjerningsmannen og den døde begge tilhører et kriminelt miljø.

En mann er pågrepet og siktet for medvirkning til drap på en mann i slutten av 20-årene.

Mannen er en norsk borger, bosatt i Oslo. Pårørende er varslet, opplyser politiet under en pressekonferanse søndag ettermiddag.

– Skyting og drap i Oslo er veldig alvorlig kriminalitet. To skyteepisoder på denne uka, først på Furuset, hvor en ble alvorlig skadet, og nå nattens hendelse med et dødsfall, sier politiinspektør Jan Eirik Thomassen.

Videre sier de at offeret mest sannsynlig ikke var tilfeldig, og at hendelsen trolig var et oppgjør mellom kriminelle.

– Oslo politidistrektet har nå innsats mot kriminelle miljøer, og denne forsterkede innsatsen samarbeider med en rekke aktører.

Ingebjørg Hansen, leder for drapsseksjonen, informerer at de nå jobber med tekniske og taktiske grep.

– Vi er sikre på at det er flere personer involvert i hendelsen. Det som pågår nå er at vi har gjennomført flere avhør.

Politiet jobber ut fra flere hypoteser om bakgrunnen for hendelsen.

– Vi jobber bredt, med blant annet med å få god oversikt over den avøde. Han er god kjenning av politiet. Vi jobber bredt ut om hva motiver kan være om hvorfor han er skutt og drept, sier Hansen.

På spørsmål om skyteepisoden betegnes som en eskalering av gjengkonflikten i Oslo, svarer Hansen at det er for tidlig å si.

Politiet ønsker nå å komme i kontakt med personer som kan ha sett noe eller ha info om hendelsen.

Politiet fikk melding om skytingen i Brugata på Grønland i Oslo klokken 04:18 natt til søndag.

Flere vitner forteller til VG at de hørte ett skudd i det aktuelle området like før politiet fikk meldingen.

Den siktede har fått oppnevnt Iman Ghous Ali som sin forsvarer.

I tillegg er en annen person innbrakt til avhør i saken. Vedkommende er ikke pågrepet og siktet.