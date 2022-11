Regjeringen ber kommunene bosette 35.000 flyktninger neste år

Hittil i år er over 32.000 flyktninger bosatt eller på vei til å bli bosatt. Nå ber regjeringen landets kommuner for å ta imot enda flere.

– Norske kommuner har klart å bosette rekordmange flyktninger rekordraskt. Jeg er stolt og takknemlig for alle som har gjort det mulig. Norske kommuner, lokalsamfunn, skoler, barnehager, frivillige og nabolag – det er så mange som har tatt godt imot flyktningene som søker trygghet i landet vårt, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen ber kommunene om å bosette 35.000 flyktninger i 2023.

Det ble registrert 67 nye asylsøkere fra Ukraina til Norge onsdag. Totalt er det registrert 467 nye asylsøkere den siste uken, skriver NTB.

Til nå i 2022 har det kommet 33.145 søknader fra ukrainske asylsøkere til Norge. Blant dem er 15.718 kvinner, 6.830 menn og 10.597 barn

– Nordmenn og Norge har stilt opp for ukrainere. Dette har vært en god side av det norske samfunnet, sier Støre.

– Jeg er svært imponert over innsatsen til kommunene, fylkeskommunene og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Kommunenes solide innsats er avgjørende for at vi skal lykkes. Nå oppfordrer jeg alle til å fatte vedtak i tråd med anmodningen også for neste år, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Angrep mot kritisk infrastruktur

Seks personer skal være drept og 36 såret etter omfattende angrep fra Russland onsdag.

Russiske luftangrep gikk målrettet mot kritisk infrastruktur i landet, som har ført til at de fleste i landet er uten strøm.

I etterkant av angrepene ba Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om et hastemøte i sikkerhetsrådet i FN. Zelenskyj deltok på møtet via videolink og brukte talen til å fortelle om onsdagens angrep.

Onsdagens angrep førte også til at nabolandet Moldova på ny ble rammet av strømbrudd. Russlands ambassadør til landet ble kalt inn på teppet for å forklare, og president Maia Sandu kom med skarp kritikk.

– Vi kan ikke stole på et regime som dytter oss ut i kulde og mørke, som med overlegg dreper mennesker, basert på et ønske om å holde andre folk i fattigdom i ydmykelse, sa Sandu.

Halvparten av husstandene i Kyiv er fredag morgen uten strøm, ifølge byens ordfører Vitalij Klitsjko.