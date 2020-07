To barn funnet døde i Lørenskog: Faren løslates i kveld

Faren til de to barna som søndag formiddag ble funnet døde i Lørenskog har nå status som siktet, men mistanken er ifølge politiet svekket. Mor, som ble kritisk skadet, er utenfor livsfare. Politiet bekrefter at far løslates.

Faren til barna vil bli løslatt etter avhør søndag kveld, opplyser mannens forsvarer, Dag Svensson, til NRK like etter klokken 19. Politiet bekrefter dette overfor VG klokken 19.52.

Svensson ønsker ikke å uttale seg om hva faren er siktet for. Mannen vil bli tatt hånd om av kommunens kriseteam.

– Han har status som siktet og blir avhørt nå, opplyste politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim under en pressekonferanse klokken 18.15 søndag kveld.

Mistanken mot faren er svekket, opplyser politiet. De vil ikke si noe mer om hvorfor mistanken er svekket.

Til Romerikes Blad sier forsvareren at faren «nekter enhver befatning med denne tragedien».

– Vi er blitt fortalt at han løslates. Det går ikke an å beskrive hvordan han har det, sier Svensson til avisen.

Han ankom selv til åstedet, og ble tatt hånd om av politiet, opplyser Sundheim under politiets pressekonferanse.

Politiet etterforsker dødsfallene som en drapssak. Foreløpig er ikke dødsårsaken til barna kjent.

– Så langt er det ingen omstendigheter som tilsier at innbyggerne i Lørenskog har noe å frykte, sier politimester i øst politidistrikt Ida Melbo Øystese.

Politiet opplyser at de kommer tilbake med mer informasjon i saken mandag. Pårørende er varslet og blir tatt hånd om av kriseteam.

– Våre tanker går til en familie i krise, sier politimesteren.

To barn ble søndag formiddag funnet døde i Lørenskog. Mor er kritisk skadet, men utenfor livsfare opplyser politiadvokaten på pressekonferansen. Avhør av mor har ikke latt seg gjøre på grunn av mors helsetilstand.

Det ble gjort livreddende forsøk på de to barna på stedet, opplyser innsatsleder Marit Furuseth. Hun ville tidligere i dag ikke oppgi alder på barna. Det ble raskt avklart at livene ikke sto til å redde.

Omkring klokken 12 søndag hadde politiet tatt hånd om faren til barna. Klokken 16.20 avsluttet politiet åstedsundersøkelsene for dagen – men opplyser til VG at de fortsetter med undersøkelsene i morgen.

– Veldig trist

– Det er et veldig rolig og trivelig sted å bo på. Det har aldri skjedd noe slikt før, sier en av naboene til VG på stedet søndag formiddag.

– Det er veldig trist. Vi ser barn leke her ute hver dag, sier en annen.

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tor Grøttum, bekrefter at de bistår Øst politidistrikt i saken.

– Vi ønsker ikke å gå i detalj på hva vi bistår med, sier han til VG klokken 11.22.

– Helt grusomt

Ordfører i Lørenskog, Ragnhild Bergheim, sier til VG at kommunen fikk beskjed om hendelsen cirka klokken 09.30 søndag.

– Det er helt grusomt, og jeg tenker på alle de som er berørt av det som har skjedd. Det er klart det gjør inntrykk når det er unger involvert, sier hun.

Kommunens kriseteam ble varslet direkte av politiet.

– Vi vurderer å ha et krisemøte i ettermiddag for å se om det er ytterligere tiltak som kan iverksettes men vi må en oversikt først, sa ordføreren til VG tidligere i dag.

Publisert: 19.07.20 kl. 18:17 Oppdatert: 19.07.20 kl. 20:12

