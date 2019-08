KAOS: Politiet måtte torsdag håndtere kaoset som oppsto inne på 7-Eleven på Youngstorget i Oslo. Foto: VGTV

Utagerende mann ranet 7-Eleven og tok seg inn i politibil – ble bitt av politihund

Politiet rykket torsdag ut til et slagsmål på en 7-Eleven-kiosk i Oslo. En mann løp fra stedet med kioskens kassaapparat, før han tok seg inn i en politibil. – Kan slå fast at det har vært kaos, sier politiet.

Det var ved 21-tiden torsdag kveld at politiet mottok en rekke nødtelefoner som omhandlet slåssing på 7-Eleven på Youngstorget i Oslo.

En mann skal ha dratt frem en kniv før han løp fra stedet med kioskens kassaapparat. Flere vitner skal ifølge politiet ha prøvd å stanse mannen.

Da politiet kom til stedet, slo han etter politiet med kassaapparatet.

– Det jeg kan slå fast, er at det har vært kaos på 7-Eleven, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand.

Politiet: – Han var krakilsk

Mens politiet prøvde å pågripe mannen utenfor kiosken, klarte mannen å ta seg inn i en av bilene til politiets hundepatrulje.

Der spyttet han flere politibetjenter i munn og øyne, før han ble bitt av en politihund.

– Han var veldig utagerende og krakilsk, men det er for tidlig å spekulere i hvorfor, sier innsatsleder Brian Skotnes i Oslopolitiet.

Skotnes forteller at det oppsto et basketak da mannen tok seg inn i bilen.

– Vi brukte lang tid på å få stabilisert ham for å sørge for at han ikke skadet oss. Han er nå sendt av legevakten for behandling fordi han ble bitt, før han vil bli tatt med i arresten.

Han sier videre at det må tas smitteprøver av de politibetjentene som ble spyttet på.

Politiet er nå i gang med å gjennomføre avhør av vitner. I tillegg gjør de undersøkelser i kiosken.

– Når det gjelder hendelsesforløpet har jeg ikke noe mer detaljert å si. Vi vet at det ble dratt frem en kniv, men vi er usikre på hvilken måte det har blitt truet.

Klokken 22.20 opplyser operasjonsleder Hekkelstrand til VG at det ikke er meldt om noen personskader og at de ikke har pågrepet flere personer etter hendelsen.

Publisert: 01.08.19 kl. 22:18

