TETT I TETT: Bildet viser et fly som skulle fra Brønnøysund til Værnes tirsdag. Foto: Privat

Widerøe om avstand på fly: – To meter klarer vi ikke

På dette flyet satt flere tett sammen tirsdag. Widerøe svarer at det er vanskelig å unngå.

Nå nettopp

En av passasjerene på Widerøe-flyet som reiste fra Brønnøysund til Værnes tirsdag, tok dette bildet. som viser et fly hvor flere seter er besatt, og man ser at avstanden mellom passasjerene er under de to meterne som myndighetene anbefaler.

Dette skriver Widerøe selv på sine hjemmesider:

«Hva gjør Widerøe for å sikre avstand mellom passasjerer om bord? Vi tilstreber å holde så god avstand mellom passasjerene som mulig. De fleste av våre fly har færre passasjerer om bord enn vanlig. Våre kabinansatte fordeler våre reisende utover kabinen med sikte på å redusere smittemuligheter, men må også ta hensyn til flysikkerhetsmessige hensyn som å sikre riktig vektfordeling på flyet.»

Dette sier helsemyndighetene om avstand for å begrense smitte

– Er dette «å holde så god avstand mellom passasjerer som mulig»?

– Vi følger Folkehelseinstituttets anbefalinger der det er mulig. Den eneste anbefalingen vi ikke kan følge er avstandsregelen på to meter, fordi det er umulig å gjennomføre om bord på våre fly, sier Silje Brandvoll, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe.

– På bildet fra en av deres passasjerer ser man at det ikke engang er en meter mellom passasjerene?

– Vi lager så god avstand som mulig. Men to meter klarer vi ikke.

– Situasjonen er krevende

– På bildet ser vi at det sitter folk på alle setene. Hvorfor har dere ikke ledige seter mellom passasjerene?

– Det er vanskelig å opprettholde flyginger i denne situasjonen vi har nå. Dersom vi skulle blokkere halvparten av setene om bord, måtte vi rett og slett slutte å fly, sier hun.

Brandvoll mener dette uansett bare er en utfordring på noen få flyginger fordi kun ca. 8 prosent av flyvingene har mer enn 50 prosent av setene besatt.

– Vi skjønner at situasjonen er krevende men vi har gjort mange tiltak for at dette skal bli så bra som mulig, sier hun.

Blant annet desinfiserer de flyene hver gang de har bakkestopp. De skiller toaletter mellom ansatte og passasjerer. Det foregår ingen servering om bord, det er ikke in-flight-magazine og de har fjernet puter.

I tillegg, dersom du har vanlige forkjølelsessymptomer så vil du bli avvist ved gaten, ifølge Brandvoll.

DIREKTØR: Silje Brandvoll er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe. Foto: Einar Aslaksen

Høyere risiko på fly

Hun mener det også er viktig at passasjerene er sitt ansvar bevisst med hensyn til å holde avstand.

– Men, det er vel ikke lett når man sitter tett, ved siden av hverandre i flysetene?

– Det er viktig å huske at man må akseptere en høyere smitterisiko når man skal ut og fly, sier Brandvoll.

Dersom man er bekymret for smitte om bord, kan man booke om til et fly med potensielt mindre belegg. Det kan man få hjelp til av flyselskapets kundeservice.

Brandvoll minner også om at det å fly er sett på som samfunnskritisk viktig.

– Dersom myndighetene hadde ansett smitterisikoen for å være uakseptabel, så hadde vi ikke fått lov til å fly, sier hun.

INNENFOR 2 METER: Det er ingen i denne køen som følger myndighetenes krav om to meters avstand for å unngå smitte. Foto: Privat

Tett

– Vi sto tett i sikkerhetskøen, og det var ikke mer enn en halvmeter mellom folk i køen. Det er vanskelig å stå tettere enn dette, sier Robert Kaspersen (53) til VG.

Kaspersen, som bor i Kvinesdal var på Stavanger Lufthavn, Sola tirsdag morgen. Han jobber som produksjonsleder i verftsindustrien og skulle ta et SAS-fly til Trondheim.

Han ble forundret over hvor få betjenter det var i sikkerhetskontrollen.

– Jeg ble overrasket over at det bare var en sluse åpen i sikkerhetskontrollen klokken 08 tirsdag morgen. Jeg sto en halvtime i kø for å komme igjennom, sier han.

Hadde de hatt flere sluser åpne så ville det nok vært bedre avstand, mener han.

Passasjerene sto ganske tett i køslyngene foran sikkerhetskontrollen.

Ifølge Kaspersen var det ingen flyplassansatte som passet på at folk holdt avstand.

– Jeg synes de har rigget seg dårlig for å unngå smitte. Ifølge de nasjonale retningslinjene skal det være to meter mellom folk, sier Kaspersen.

TYDELIG: Dette skiltet står ved inngangen til sikkerhetskontrollen på Sola. Foto: Privat

les også Vil sende sykehjemsbeboere på sykehus

– Viktig at folk selv tar ansvar

Anette Sigmundstad, direktør Stavanger Lufthavn Sola sier det er svært få passasjerer på flyplassen om dagen og at bemanningen reflekterer dette.

– Hvilke tiltak har dere innført på flyplassen for å sikre to meters avstand mellom folk?

– Det står store plakater ved inngangen til sikkerhetskontrollen hvor vi henstiller folk om å følge de de avstandsreglene som gjelder, sier hun.

Ifølge Sigmundstad er det en nedgang på 93 prosent i trafikk, og det er derfor generelt lite folk på flyplassen.

– Det kan nok oppleves som et morgenrush, men gjennomgående er det svært lite trafikk. Mandag 2. påskedag, for eksempel hadde vi 1300 passasjerer mot drøye 10.000 på tilsvarende dag i 2019, sier hun.

Det er viktig at folk selv tar ansvar mener hun.

– På en flyplass vil man tidvis oppleve at det er tettere mellom folk og vi vil aldri klare å passe på folk hundre prosent. Derfor må folk sørge for å følge reglene, sier flyplassdirektøren og legger til:

– Vi imøtekommer alle tilbakemeldinger og vurderer kontinuerlig om det er tiltak vi kan gjøre for å bedre folks trygghetsfølelse når de reiser.

Publisert: 14.04.20 kl. 18:37

Les også

Mer om Fly Sola Flyselskaper Coronaviruset

Fra andre aviser