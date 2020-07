Et Boeing 737 Max på en flyplass utenfor Seattle etter en testflygning tidligere denne uken. Dersom testene er tilfredsstillende, kan flyforbudet for Max-flyene oppheves senere i år. Foto: Elaine Thompson / AP / NTB scanpix

Rapport: Boeing informerte ikke om systemendringer

Ingeniørene som skulle sertifisere Boeings 737 Max-fly, ble ikke informert om endringer i systemet som forårsaket alvorlige ulykker, ifølge en ny rapport.

Personer fra myndighetene som var involvert i testflygingene, kjente til endringene i kontrollsystemet MCAS, mens de som jobbet med sertifisering i det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) ikke gjorde det, heter det i rapporten fra USAs samferdselsdepartement. Den skal legges fram onsdag, men nyhetsbyrået AP har fått tak i et eksemplar på forhånd.

MCAS har fått skylden for to alvorlige ulykker i Indonesia og Etiopia, som førte til at flytypen ble satt på bakken i mars i fjor. Alle om bord, 346 personer, døde i to ulykkene. Først etter ulykken i Indonesia undersøkte FAA systemet i detalj.

I begge ulykkene ble flyenes nese presset ned av MCAS, og pilotene var ikke i stand til å gjenvinne kontrollen.

Denne uken har Boeing og FAA begynt sertifiseringsflyginger. Dersom FAA er fornøyd med disse, kan flyselskapene få lov til å bruke Max-flyene igjen senere i år.

Boeing sier i en kommentar at de forsikrer seg om at testene av Max-flyene er «grundige og omfattende».

– Når flyet kommer tilbake, vil det være ett av historiens mest grundig sjekkede fly, og vi har full tillit til at det er trygt, sier talsmann Bernard Choi.

Publisert: 01.07.20 kl. 07:40

