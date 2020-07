Internasjonale studenter får bli i USA likevel

Nå har det gått litt over en uke siden oppmøte-kravet ble vedtatt, og myndighetene har snudd. Siden kravet ble vedtatt 6. juli har Trump-administrasjonen stått overfor åtte føderale stevninger og protestaksjoner fra hundrevis av universiteter, skriver NTB.

Nesten 300.000 mennesker signerte en underskriftskampanje mot forslaget.

Ifølge en kilde til CNN vil Det hvite hus nå at regelen bare skal gjelde nye studenter, og at de som allerede er i USA får bli. Men de ønsker ikke å kommentere saken. Det hvite hus har fått sterk kritikk for forslaget om å sende internasjonale studenter hjem.

– Endelig forutsigbarhet

Leder i Norsk Studentorganisasjon Andreas Trohjell er glad for at norske studenter i USA nå får forutsigbarhet for sine studier.

– Tiden mellom 6. juli og nå har vært tung for de berørte, sier han til NTB.

Også president Hanna Flood i Association of Norwegian Students Abroad sier til NTB at hun er glad for mer forutsigbarhet i en ellers uforutsigbar tid.

– Det gir nok mange litt mer ro til å fokusere på studiene når de vet at de ikke må pakke sakene sine og dra i nærmeste fremtid, sier Flood.