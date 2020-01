Skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap) i Bergen trakk seg fra stillingen mandag etter den såkalte Viglio-saken. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Skolebyråden i Bergen trekker seg: – Det er ikke sånn at tilliten er gjenreist

Linn Kristin Engø (Ap) varslet mandag at hun trekker seg som skolebyråd i Bergen etter den såkalte Viglio-saken. Men Høyre-gruppeleder Harald Victor Hove er fortsatt ikke fornøyd med byrådets håndtering.

– Jeg har i dag meddelt byrådsleder Roger Valhammer at jeg går av som byråd. Jeg går av fordi jeg vil at Arbeiderpartiet skal lede byen vår, sa hun til pressen.

Engø understreket at avgjørelsen er hennes egen, og at hun ikke har blitt «kastet under bussen» av byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Bakgrunnen for Engøs avgang er den såkalte Vigilo-saken, der det i september i fjor ble avdekket en alvorlig sikkerhetssvikt i skoleappen Viglio som brukes til kommunikasjon mellom foreldre og ansatte i skoler og barnehager.

Skoleappen delte sensitiv informasjon blant annet om barn i familier som levde på skjult adresse eller med voldsalarm.

– Saken er ikke ferdig

Torsdag varslet Høyre, Frp, FNB og SV mistillit mot skolebyråden. Da satte Valhammer hardt mot hardt og varslet kabinettsspørsmål.

Når Engø nå trekker seg, kan mindretallsbyrådet bestående av KrF, Venstre, MDG og Arbeiderpartiet fortsette ved makten fordi mistillitsforslaget mot Engø formelt ikke blir fremmet, ifølge Bergensavisen.

– Nå er det ikke grunnlag for å fremme det varslede mistillitsforslaget. Så vi vil fremover fokusere på hva slags svar byrådet gir på hvordan systemene nå skal endres, slik at vi også får sikkerhet for at personverninformasjon ikke kommer på avveie og innbyggernes liv og helse ikke settes i fare, sier Høyre-gruppeleder Harald Victor Hove i Bergen til VG.

Han sier det var en klok avgjørelse av Engø å trekke seg, men etterlyser svar på hvordan man skal forhindre at dette skjer igjen, og unngå feil i andre pågående digitaliseringsprosjekter.

– Unnskyldning er gitt, men det er ikke sånn at tilliten er gjenreist. Det er en klok avgjørelse at hun trekker seg, og så kunne kanskje byrådet vært mer opptatt av å fokusere på hvordan dette skulle løses. Saken er ikke ferdig med at hun går.

IKKE FORNØYD: Harald Victor Hove (H). Foto: Hallgeir Vågenes

– Alvorlige hull i systemene

Det var SV som varslet at de skulle fremme mistillitsforslaget - gruppeleder Mikkel Grüner sier det nå er trukket.

– Vi ser ingen grunn til å fremme et mistillitsforslag mot noen som ikke lenger har den posten - vi tenker at det var en riktig avgjørelse av byråden å gå av, sier han til VG.

– Når hun har tatt det politiske ansvaret må de nå ha fokus på å rydde opp i de alvorlige hullene i systemene våre som denne saken har avdekket. Der gjenstår det en stor jobb.

Grüner sier det var et «åpenbart» grunnlag for mistillit:

– Det var byråden som hadde det politiske ansvaret, store mengder persondata hadde kommet på avveie, og barnefamilier var satt i fare - vår gruppe var samstemt.

– Ikke saklig grunn til mistillit

Byrådsleder Roger Valhammer, som også deltok på pressekonferansen, uttrykte skuffelse over Engøs valg om å trekke seg som skolebyråd, og han sa at Engø hadde vært den rette til å gjøre opprydningsjobben.

– Jeg beklager sterkt at Engø i dag følte seg tvunget til å trekke seg, men hennes bestemthet og begrunnelse gjør at jeg må respektere den avgjørelsen, sa Valhammer på pressekonferansen.

Byrådslederen gjentok også sitt budskap om at det ikke er saklig grunn for mistillit mot Engø.

Det er foreløpig ikke bestemt hvem som blir ny skolebyråd.

Publisert: 27.01.20 kl. 16:11 Oppdatert: 27.01.20 kl. 16:32

