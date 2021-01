FØRSTE KJENTE UTBRUDD: Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet mener Nordre Follo kommune har reagert kjapt med tanke på utbruddet av det muterte viruset. Men det tok 13 dager fra FHI fikk prøvene til de var ferdig analysert. Foto: Gøran Bohlin, VG

Nordre Follo-utbruddet: Tok 13 dager å analysere prøvesvar

Det tok 13 dager fra Folkehelseinstituttet mottok prøvene som var mistenkt mutert virus fra Nordre Follo kommune og til analysesvaret kom. Avdelingsdirektør Line Vold i FHI mener imidlertid det er reagert kjapt.

Fredag formiddag ble det kjent at det er et pågående utbrudd med den britiske virusmutasjonen i Nordre Follo kommune i Viken - det første kjente utbruddet av mutanten i Norge.

Så langt er to personer bekreftet smittet med mutanten. Begge er sykehjemsbeboere som nå er døde. I hele sykehjemsutbruddet er 12 beboere og 22 ansatte smittet. Nordre Follo innfører inngripende tiltak og stenger ned kommunen.

I løpet av fredag skal kommunen rundt Nordre Follo vurdere hva de skal gjøre. FHI vet ikke om viruset kan ha spredd seg utenfor kommunen.

– Det er det også risiko for, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til VG. De jobber imidlertid kartlegging og videre sekvensering av positive virusprøver for å undersøke dette.

Tok 13 dager å analysere prøvesvar

Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold i Nordre Follo sier at prøvesvaret på den første smittede beboeren kom 3. januar.

Som et resultat av at alle ansatte og beboere da ble testet, og syv var positive, kom også mistanken om en mutasjon kunne være i omløp.

– Vi kontaktet FHI, og så går det et par dager, sier kommuneoverlegen. FHI mottok så prøvene fra kommunen 8. januar, sier seksjonsleder Karoline Bragstad i FHI til VG.

Først om kvelden 21. januar kommer det fryktede svaret: Prøvene viser det muterte coronaviruset som spredte seg i Storbritannia.

Oppskalerer analyse-kapasitet

– Nordre Follo sier at smittespredning kan ha pågått i tre uker. Hvorfor har det tatt så lang tid?

– Prøvesvaret kom i går kveld, så dette har ikke tatt lang tid, sier avdelingsleder Line Vold i Folkehelseinstituttet til VG.

I en pressemelding roser Vold kommuneoverlegen for å ha reagert kjapt, og mener det kan ha bidratt til rask avklaring. Men fra FHI fikk prøven som var et mistenkt mutert virus og til analysesvaret kom, hadde det gått 13 dager.

Vold sier til VG at helgenomsekvenseringen har tatt «litt tid». Laboratoriet har fra 1. desember til 17. januar fått inn 5,5 prosent av alle positive prøver. Mange helgenomsekvenseres, men ikke alle.

Det vil si at i et rom med 100 smittede personer, analyseres kun prøven til rundt drøyt fem av dem.

– FHI har mottat 5,5 prosent av alle positive prøver til analyse. Er dette nok?

– Vi oppskalerer den kapasiteten nå. Norge er blant landene i Europa som driver mest med dette. Men vi vet at dette er viktig fremover, sier Vold.

– Vil kreve at vi gjør en kraftinnsats

På VGs spørsmål om det kan bli aktuelt å innføre enda strengere tiltak i Norge, svarer Vold at det allerede er svært strenge tiltak i Norge.

– Vi har allerede strenge tiltak når det gjelder oppfølging av reisende fra Storbritannia og Sør-Afrika, sier Vold.

På spørsmål om tiltakene på grensene er gode nok, når VG tidligere har dokumentert at over 430 kjøretøy daglig kjører over «stengte grenser», svarer Vold at Norge har blant Europas strengeste tiltak på grensene.

– Er det mulig å stoppe smitten med dette muterte viruset?

– Vi har gode rutiner for smittesporing i Norge. Vi tror vi skal klare å få kontroll på dette. Men det er klart at det vil kreve at vi gjør en kraftinnsats.

– Hva frykter du mest nå?

– Vi frykter en smittespredning som blir større og at vi får utfordringer med å holde epidemien under kontroll og at det vil kreve sterkere tiltak, sier Vold.

FHI vurderer virusmutasjonen til å svære mer smittsom, men det er foreløpig ikke tegn til at mutasjonen gir mer alvorlig sykdom.