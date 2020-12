DEMONSTRERER: Aksjonen ble angivelig utført for å støtte bondestreiken som pågår i India. Foto: privat

Arrangør oppgitt etter bilmarsj: − Noen idioter fulgte ikke regelverket

En saktekjørende kolonne skapte trafikktrøbbel langs E6 og E16 søndag. Aksjonen skulle markere støtte for bønder i India som demonstrere mot et nytt lovforslag som rammer landbruket i landet.

Oppdatert nå nettopp

– Det er livsfarlig å kjøre 10–20 kilometer i timen på en høyhastighetsvei, sier operasjonsleder Svein Walle fra politiet i Øst til VG.

Tidligere i ettermiddag meldte politiet at «flere hundre biler» beveget seg i en saktekjørende kolonne på E6 ved Jessheim, og som snarlig forflyttet seg over på E16.

Arrangøren for arrangementet opplyser derimot til VG at det ikke var snakk om mer enn mellom 100 og 150 biler som deltok.

Aksjonen ble gjennomført for å støtte bønder i India, der det for tiden foregår omfattende demonstrasjoner. Flere av bilene skal angivelig ha klistremerker på utsiden og blinklysene skrudd på.

Ny lovgivning i India har nemlig skapt frykt for blant annet at prisen på jorbruksvarer kommer til å synke, noe bøndene frykter kan gjøre det lettere for dem å bli utnyttet av store selskaper, skriver the New York Times.

Arrangør: – Lei meg

Arrangør Nirmaljit Singh forteller at markeringen kun var ment for å kunne vise i indiske medier at bøndene i India også har støtte her i Norge. Det var aldri et poeng at markeringen skulle få stor oppmerksomhet her til lands.

Han sier markeringen på forhånd var avklart med politiet, og at arrangørene hadde utarbeidet et dokument med hvordan trafikkreglene skulle overholdes. Dokumentet ble delt med deltakerne i forkant av arrangementet.

– Det var likevel noen idioter som ikke fulgte regelverket. Det kan ikke jeg gjøre noe med. Jeg deltok selv, og kjørte til og fra Gardermoen som planlagt. På vei tilbake så jeg tre-fire politibiler med blålys, forteller Singh.

VG har sett Singhs samtalelogg på telefon, som viser at han var på telefon med politiets 02800-nummer i drøyt åtte minutter lørdag formiddag. Ifølge arrangøren hadde han da fått klarsignal om at det ikke skulle være noe problem å gjennomføre markeringen.

– Når jeg ser at flere ikke følger reglene, blir jeg stresset og lei meg, legger han til.

Politiet grep inn

Ifølge operasjonsleder Svein Walle i politiet måtte politiet gripe inn på grunn av flere farlige situasjoner som følge av markeringen.

– Vi har ikke noe imot aksjoner i seg selv, men det er mange farlige situasjoner som oppstår, og det er vi ikke så glade i, sier operasjonslederen.

Han forklarer at de vurderer situasjonen som trafikkfarlig, og at det allerede vurderes å pålegge demonstrantene bøter og beslaglegging av førerkort.

Klokken 13.01 kommer politiet med en oppdatering der de skriver at de har fått kontroll på kolonnen.

– De er sendt videre med streng beskjed om å følge trafikkreglene og kjøre normalt, skriver politiet i Øst på Twitter.

– For å gjøre det coronavennlig

En av dem som deltok på aksjonen tidligere på søndag, og som ønsker å forbli anonym, forteller til VG at hun ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene fra politiet.

– Vi kjørte i nærmere 80–90 kilometer i timen. Dessuten er dette en protest som er veldig viktig for oss, sier hun.

Hun bekrefter at aksjonen ble gjennomført for å støtte bøndene i India, og at det ble gjennomført med biler for å gjøre det så coronavennlig som mulig. I tillegg sier aksjonsdeltageren at politiet ble varslet på forhånd.

– Det var flere som ringte det inn i går. I tillegg sendte Gurduara-tempelet inn en felles melding som forklarte hvorfor vi skulle aksjonere, sier hun.

Operasjonsleder Svein Walle sier at varselet om aksjonen uansett ikke kom frem til operasjonssentralen til politiet i Øst.

– Det er jeg hundre prosent sikker på. Vi har i tillegg ringt Sør-Øst-politidistrikt, og de hadde heller ikke hørt noe om det, sier han.

Publisert: 06.12.20 kl. 13:15 Oppdatert: 06.12.20 kl. 16:45

Mer om Politiet biler E16 E6