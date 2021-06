STOCKHOLM: Folkehelsemyndighetenes generaldirektør Johan Carlson på en digital pressekonferanse. Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

Direktør i svenske FHI brøt egne smittevernanbefalinger

Generaldirektør i det svenske folkehelseinstituttet Johan Carlson fulgte ikke coronatiltak han selv var med på å innføre da han dro på luksusreiser.

Av Amna Iqbal

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Det skriver den svenske avisen Expressen.

20. oktober skjerpet svenske folkehelsemyndigheter coronatiltakene i Uppsala etter en periode med rask smitteøkning.

Innbyggerne ble oppfordret til å ikke ha fysisk kontakt med ande enn dem de bor med. De ble frarådet å reise kollektivt, frarådet å møte andre innendørs og fikk ikke delta på sosiale sammenkomster.

Nøyaktig en uke senere ble samme tiltak innført i Skåne.

I en pressemelding uttalte generaldirektøren i det svenske folkehelseinstitutt Johan Carlson at tiltakene var nødvendige for å trykke ned smittespredningen.

Expressen har gransket generaldirektørens reiser under pandemien. Ifølge avisen har Carlson dratt på flere luksusreiser, i strid med hans egne anbefalinger.

Dro på vinsmaking

En uke etter at restriksjonene trådte i kraft, sjekket Carlson inn på en kjent vindestinasjon. Her deltok han i vinsmaking sammen med familien sin, ifølge avisen Expressen.

Carlson understreker at reisen ble gjennomført med familien, og det ble ikke foretatt noen besøk eller overnatting hjemme hos andre.

Svenske helsemyndigheter la tidlig vekt på at reiser og mobilitet kunne være en risikofaktor for å få økt smitte.

– Det er ikke reisen i seg selv, men hvordan man reiser og opptrer på reisemålet som er avgjørende for om en reise kan være passende, sier han, og legger til:

– Økt mobilitet er problematisk når det er knyttet til offentlig transport og nær kontakt med mennesker innendørs utenfor egen familie eller nær krets, sier Johan Carlson.

Carlson: – Pinlig

Han mener at det ikke er mobiliteten i seg selv som er problematisk for smittespredningen.

Expressen skriver også at Carlson hadde blitt oppdaget på offentlig transport uten munnbind. Bruk av munnbind var sterkt anbefalt av helsemyndighetene.

– Jeg trodde ikke det var slik, men det er selvfølgelig pinlig at jeg ikke hadde munnbindet på, forteller generaldirektøren til SVT.

Johan Carlson er enig i at han skal være godt eksempel for samfunnet, men anså ikke at han hadde brutt anbefalingene fra myndigheten.