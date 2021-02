Elgen hiver seg over den salte bilen

Glem vaskehall og høytrykksspyler. På Maura i Nannestad kommune har bilene fått seg en runde elgvask.

Da Øystein Løvli skulle sette seg i bilen onsdag morgen ble han stoppet av to elger som var sultne på salt. Og det er ikke første gang. For noen dager siden hadde elgene vasket både kona og Øystein sin bil grundig.

– Jeg måtte til slutt gi opp turen ut i bilen, og på det andre forsøket ble jeg nesten jaget derfra. Til slutt fikk vi heldigvis jaget dem litt unna så det var mulig å forte seg inn i bilen, sier Løvli.

Saltet fra veiene spruter opp på bilene, noe som gjør den attraktiv for noen av skogens dyr. Foreløpig har ikke elgenes behov for salt ført til skader på bilene, men det var med hjertet i halsen han vasket konas nye bil etter elgens vaskejobb.

– Når hester og kyr sleiker på bilene, kommer de borti med tennene. Men det klarer tydeligvis elgen å unngå. Det var skjoldete og stygt, men heldigvis ingen riper, forteller Løvli.

SULTNE: Elgene tok seg god tid da de slurpet i seg det de kunne finne av salt på bilen. Foto: Øystein Løvli

Stort saltbehov

Det er en kjent sak at hjortedyr har et stort behov for salt, og oppsøker derfor ofte saltkilder. På vinterstid er salt en mangelvare i naturen, og det er derfor ikke sjelden at elg og andre hjortedyr sleiker opp saltet som ligger i veikanten. Likevel har Løvli aldri sett dem gå løs på biler før.

– De har brukt mye tid i nabolaget den siste tiden. Jeg vet om flere som har hatt disse på gårdsplassen.

I dette området er ikke elg et uvanlig syn, og de kan heller ikke kalles menneskesky. De tar seg en strekk i folks hager, spiser epler og gnafser i seg tujahekker.

– Oppe i høyden er det tøft å bo og leve, så derfor trekker de ned hit for å finne mat, og disse har tydeligvis funnet ut at det er mye godt her nede, sier Løvli.

TAR SEG TIL RETTE: Elgene har gjentatte ganger slappet av i Øystein Løvli sin hage. Foto: Øystein Løvli

Litt irriterende

Øystein Løvli har ikke problemer med elgen, men synes likevel det ville vært en fordel om de fant et annet sted å henge.

– Det er gjort forsøk på å fôre elgen utenfor boligområdene, men det har ennå ikke vært en stor suksess. Jeg har et veldig avslappet forhold til elgene, men det er klart det er litt irriterende når de begynner å gå løs på bilene.

De sultne elgene er mest aktive i bebyggelse når det er mørkt ute, men man skal likevel være litt påpasselig om man treffer på en av dem.

– Det er jo små barn som går til skolen, og det er kanskje ikke helt heldig. De er stort sett rolige og snille, men det er klart at de kan bli hissige. Det dreier seg likevel stort sett om kuer som har kalv. Men jeg vil presisere at det ikke er lurt å gå så nærme som jeg gjorde da jeg filmet.

Og kanskje kan slikkingen på bilen til Løvli være en hevnaksjon, for han jobber nemlig som skogsjef i et firma, som blant annet leier ut jaktterreng til jegere.

– På bilen min står det jo skog og elgjakt. Det kan jo tenkes at han ikke ville ha noe jakt, sier Løvli.