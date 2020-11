Russiske myndigheter: Vaksine 92 prosent effektiv

Det foreløpige svaret er nei. At vaksinen er godkjent i Russland, betyr ikke nødvendigvis at den vil bli godkjent i EU og i Norge. Vaksiner som ikke har vært gjennom alle testfasene vil ikke bli godkjent i EU. For at en vaksine skal bli godkjent i Norge, må den bli godkjent i det europeiske legemiddelbyrået (EMA).

Foreløpig er ingen vaksiner godkjent i EU, men to søknader er under behandling. Det er for følgende to kandidater, som begge er i sin tredje og siste testfase:

Universitetet i Oxford, AstraZeneca mfl.

BioNTech, Pfizer mfl.