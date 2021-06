Oslo-ordfører ber Raymond Johansen danne nytt byråd

Ordfører Marianne Borgen (SV) ber Raymond Johansen (Ap) om å danne nytt byråd i hovedstaden. – Den som har parlamentarisk grunnlag, sier ordføreren.

På en pressekonferanse mandag sier ordfører Marianne Borgen (SV) at hun etter en samlet vurdering, og ut ifra samtaler med gruppelederne, ber Raymond Johansen (Ap) om å danne nytt byråd.

– Vi står fremdeles i en krevende pandemi. Nå er det viktig å ha et byråd som er styringsdyktig, sier Borgen.

– Raymond Johansen er den som har parlamentarisk grunnlag og et flertall bak seg i bystyret. Han vil få et brev fra meg i dag, der jeg gir han i oppdrag å danne et nytt byråd.

Johansen svarer ja til å danne nytt byråd, sier han til pressen like etter at ordføreren holdt pressekonferanse.

– Det oppdraget sier jeg selvfølgelig ja til. Og jeg er glad for at et flertall i bystyret har pekt på meg. Nå vil jeg ha samtaler med Ap, MDG og SV. Jeg vil også ha samtale med Rødt, sier Johansen.

NYTT BYRÅD: Raymond Johansen får den tiden han trenger til å sette sammen et byråd. Foto: Jil Yngland

Ambisjonen er å få et styringsdyktig byråd så raskt som mulig, sier Johansen. Frem til det fortsetter de som et forretningsministerium.

Byrådslederen vil ikke kommentere hvem som blir aktuelle til det nye byrådet.

Ordføreren gir Johansen tid til å sette sammen et byråd. Basert på samtaler med partilederne, virker et byråd med SV, Ap og MDG som det sannsynlige, sier Borgen.

– Johansen har ikke fått noen frist for å sette sammen nytt byråd. Han får den tiden han trenger, men jeg regner med at byrådet vil bli dannet så fort som mulig, sier Borgen.

Høyre ga opp

Før helgen fikk Oslo Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg tid av ordføreren til å sondere terrenget for et mulig Høyre-ledet byråd. Etter samtaler med de ulike partiene gjennom helgen, erkjenner Høyre at det ikke er mulig.

– Det har vært gode samtaler med alle, og vi opplever velvilje til å snakke sammen. Men det er klart at tallenes tale fra valget i 2019 står der. Slik det ser ut nå, er det ikke rom for å etablere et ikke-sosialistisk byråd i Oslo, sier Rygg.

Høyre var avhengig av at Miljøpartiet de Grønne (MDG) byttet side for å sikre flertall for et Høyre-styrt byråd. På søndag gjorde Oslo MDGs gruppeleder Sirin Stav det klart overfor NTB at det ikke kom til å skje.

– Et samarbeid med Høyre og Frp i Oslo er helt uaktuelt. Både i Oslo og regjering har Høyre kjempet mot mye av den grønne politikken vi har ført i Oslo de siste årene, sa Stav.

Mistillitsforslag mot Lan Marie Berg

Onsdag i forrige uke ble det klart at hele byrådet i Oslo går av, etter opposisjonen vedtok et mistillitsforslag mot byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg.

Årsaken er en kostnadssprekk på 5,2 milliarder kroner for Oslos nye reservevannkilde – som opposisjonen mener Berg skulle ha informert om tidligere.

VGs gjennomgang av saksdokumentene har tidligere vist at Berg ble informert ved minst fem anledninger om økte kostnader i enten deler eller hele prosjektet – uten å informere bystyret.

Raymond Johansen varslet i bystyremøtet onsdag ettermiddag at han vil stille kabinettsspørsmål, og forslaget fikk flertall.

AVGANG: Lan Marie Berg sier det har vært et sorgarbeid å forlate byrådet. Foto: Jil Yngland, VG

Johansen ga i møtet sin full støtte til Lan Marie Berg og sa at det ikke er grunnlag for å si at informasjonsplikten er brutt. Han sa samtidig at man kunne involvert bystyret tidligere.

– Det kunne vært klokt å involvere bystyret på et tidligere tidspunkt på en egnet måte, sa Johansen i møtet.