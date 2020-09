VARMT: Venus er den planeten som ligger nærmest jorden, men det er store forskjeller på klimaet til de to planetene. Foto: NASA / REUTERS

Funn av sjelden gass i Venus' atmosfære: Kan være tegn på liv

Overflaten på jordens nærmeste nabo er varm nok til å smelte bly. Men det kan finnes liv i skyene.

Nå nettopp

Det oppsiktsvekkende funnet er publisert i tidsskriftet Nature Astronomy mandag. Forskere har funnet av den sjeldne gassen fosfin i Venus’ atmosfære. Det kan være tegn på liv:

– Funnet tyder på at det enten foregår en kjemisk prosess vi ikke har på jorden, eller at en form for veldig robust organisme har overlevd den løpske drivhuseffekten og utviklet seg til å leve i skyene, sier Jane Greaves ved universitetet i Cardiff til ABC News.

En såkalt «løpsk drivhuseffekt» er ifølge NASA en sterk drivhuseffekt som oppstår når man har så høye nivåer av karbondioksid i atmosfæren at alt vann på planeten koker vekk. I dag er Venus’ overflate varm nok til å smelte bly, skriver NASA.

Venus har den tetteste atmosfæren av alle steinplanetene i solsystemet, og atmosfæren består av mer enn 95 prosent CO₂. Temperaturen på Venus’ golde og ørkenlignende overflate er på over 450 grader, og brutale vindstyrker herjer i 400 kilometer i timen.

Fosfin, den giftige gassen som forskerne har funnet i Venus’ atmosfære, produseres på jorden enten av mikrober som trives i fravær av oksygen, eller i industrielle prosesser, skriver ABC.

I 2006 ble romsonden «Venus Express» sendt til Venus, jordens nærmeste nabo, for å undersøke overflaten på planeten. Det overordnede målet var å finne ut hvordan en planet som ligner så mye på jorden kan ha blitt så forskjellig. Etter åtte år i bane ble det gjort et forsøk på et dypdykk inn i atmosfæren sommeren 2014, og kontakten med romsonden ble til slutt brutt i november 2014.

Publisert: 14.09.20 kl. 17:39