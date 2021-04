VAKSINE: Indre Østfold kommune ber om å prioritere russen i vaksinekøen. Foto: Marit Hommedal

Kommuner kritiske til å vaksinere russen: − Neste uke kan et annet kull være smittet

Indre Østfold kommune ønsker å prioritere russekullet i vaksinekøen. Andre kommuner med høy smitte i denne aldersgruppen er uenige.

Publisert: Nå nettopp

Fredag skrev VG om Indre Østfold kommune som ber Statsforvalteren om lov til å vaksinere avgangselever i videregående skoler for å stanse smitte.

– Vi har nå så mye smitte blant ungdom, at vi ønsker å bruke 550 av 1700 vaksinedoser vi får i neste uke, til å vaksinere russekullet og andre avgangselever, sa kommunaldirektør helse, Kenneth Andre Johannessen til VG fredag.

VG har vært i dialog med Folkehelseinstituttet og flere kommuner med høy smitte i denne aldersgruppen om problemstillingen.

Denne uken har aldersgruppene 10–19 og 20–29 år vært de med flest smittetilfeller i landet. Disse to gruppene står foreløpig for 40 prosent av de påviste smittetilfellene:

– Yngre mennesker, unge voksne og ungdommer, er den aldersgruppen som har mest kontakt med andre. Det er helt naturlig, det er noe med det å være ung. Det er veldig viktig å kunne møte mange mennesker og bygge nettverk, både i skolesammenheng og på fritiden, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG onsdag morgen.

les også Indre Østfold kommune: Vil vaksinere ungdom for å stanse smitten

LOJALE: Kommuneoverlege i Nordre Follo, Kerstin Anine Johnsen Myhrvold, sier at kommunen ikke ønsker å motsi FHIs vaksinestrategi. Foto: Fredrik Hagen

Nordre Follo: – Det de ber om er ganske omfattende

Kommuneoverlege i Nordre Follo, Kerstin Anine Johnsen Myhrvold, sier at forslaget til Indre Østfold om å vaksinere avgangselever er omfattende.

– Det blir jo å endre hele strategien, da vil man vaksinere for å hindre spredning, og ikke for i første omgang å hindre alvorlig sykdom og død.

Nordre Follo vaksinerer nå personer som har sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. Dersom videregåendeelever skulle blitt prioritert måtte flere av disse ha ventet.

– Vi er veldig lojale til rådene fra FHI. Vi vil ikke omprioritere på egen hånd, sier hun.

Hun legger til at ungdomssmitte ikke skiller seg spesielt mye ut i deres kommune.

– Vi har ikke hatt de store skoleutbruddene i det siste som mange andre. Vi har heller tenkt på andre grupper for prioritering, for eksempel lærere. Brannmannskap og politi er personell som møter folk i en mer ukontrollert situasjon og kanskje hadde det vært rimelig å vaksinere slike grupper nå. Dette er vanskelige avveininger og jeg har stor tillit til at sentrale helsemyndigheter gjør gjennomtenkte og gode vurderinger av dette, sier Myhrvold.

les også Nakstad om ungdomssmitten etter påske: – Problematisk

USIKKERT: Kommuneoverlege i Halden, Kjersti Gjøsund, er kritisk til å kun vaksinere ett kull. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Halden: – Neste uke kan et annet trinn være smittet

I Halden har en rekke ungdommer møttes både hjemme hos hverandre, i bil og utendørs i løpet av påsken. Tirsdag valgte Halden og Moss å stenge de videregående skolene de nærmeste dagene etter smitteutbrudd blant unge som har festet i påsken.

– Det er bekymringsfullt at så mange samles i en fase som dette, hvor vi har svært strenge restriksjoner, sa Kjersti Gjøsund, kommuneoverlege i Halden, til VG da.

Gjøsund er enig med Myrvold fra Nordre Follo om vaksineprioriteringen. Heller ikke de kommer til å spille inn egne forslag til rekkefølgen på vaksineringen.

– Vi følger FHIs prioriteringsliste, og kommer ikke til å komme med egne anbefalinger.

Hun er kritisk til å vaksinere kun ett kull.

– Hvis vi kun vaksinerer ett kull kan vi risikere å ligge bak smitten hele tiden. Neste uke kan det være et annet trinn som er hardt rammet.

les også Smitteutbrudd etter påskefesting i Østfold

FHIs avdelingsdirektør Line Vold sier de vurderer vaksinestrategien kontinuerlig. Foto: Berit Roald

FHI råder ikke til å vaksinere VGS-elever nå

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) sier til VG at de vurderer kontinuerlig om man skal gjøre endringer i vaksinestrategien.

– Per nå har ikke FHI tilrådet å prioritere å vaksinere aldersgruppene som er avgangselever ved VGS, aldersgruppene fra 18 til 45 er per nå de siste aldersgruppene som prioriteres for vaksine, sier Vold.

På spørsmål om hva FHI tror kan stoppe smitten blant denne gruppen svarer hun at de blant annet kan ha forsterkede tiltak ved behov.

– Forsterket TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene, journ.anm.) ved utbrudd og generelle kontaktreduserende tiltak ved behov, inklusive rødt nivå på skoler, er tiltak som kan bidra til redusert smittespredning i yngre aldersgrupper, sier hun.

REKORD: Bærum kommune satte smitterekord denne uken. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX NORGE

Flere kommuner med smitte i denne aldersgruppen

Denne uken satte Bærum ny smitterekord med 69 nye smittetilfeller. 20 av dem ungdommer i videregående skolealder – mange av dem fra samme skole.

– Vi har ingen kunnskap om at det har vært én stor fest eller sammenkomst noe sted, men det har nok vært vel tett sosial omgang i mindre grupper, sa kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen til VG da.

Bergen kommune har også hatt flere utbrudd knyttet til unge miljøer den siste tiden. Smittevernoverlege Frank van Betten i kommunen advarte før påske mot å ikke følge tiltakene.

– Det er ikke tid for festing nå, og det er viktig at alle følger den nye regelen om at man ikke bør ha besøk av flere enn to gjester samtidig, sier van Betten.

Utbruddet de hadde før påske hadde mange smittede er knyttet til Høgskolen på Vestlandet, og noen smittetilfeller hos studenter på Universitetet i Bergen og på Norges Handelshøyskole.

VG har vært i kontakt med representanter i begge disse kommunene, som ikke kan gi noe mer informasjon om de ønsker å prioritere unge i vaksinekøen på nåværende tidspunkt.