SMITTETALL: Natt til onsdag bikket Norge 100.000 smittede siden coronapandemiens start. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Norge har passert 100.000 registrerte smittetilfeller i pandemien

Ved midnatt bikket Norge 100.000 registrerte smittede gjennom coronapandemien. Men smittetrenden i landet peker fortsatt nedover.

Av Thea Rosef

Publisert: Oppdatert nå nettopp

26. februar 2020 ble det første smittetilfellet av coronaviruset bekreftet i Norge. To uker senere sto Norge i starten på den første smittebølgen, som førte til at regjeringen 12. mars innførte de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid.

Tiltakene skulle både bremse og hindre at smittetallene skjøt i taket i Norge, og først i august passerte Norge 10.000 registrerte smittetilfeller.

Samtidig var man på vei inn i den andre smittebølgen. Den slo for alvor til i slutten av oktober og frem til starten av 2021.

Nå er Norge inne i den tredje smittebølgen, og tirsdag ble det registrert 900 nye smittetilfeller. Det er 170 tilfeller flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er på 730.

Totalt er det bekreftet 100.149 smittetilfeller i Norge siden pandemiens start.

– Det er jo en forventet utvikling, som har vært lavere enn i mange andre land. Også er det en del som man ikke vet om har vært smittet også, spesielt i første halvåret av pandemien var det mange som var positive, men som ikke ble testet, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han mener det reelle tallet i Norge er et sted opp mot 200.000.

– Litt over halvparten av dem er fanget opp med testing. Det viser at tiltakene har vært effektive i Norge, men også at det er mange igjen å vaksinere.

Det er til sammen registrert 677 coronarelaterte dødsfall i Norge, ifølge VGs oversikt tirsdag.

Sist uke testet 124.076 personer seg for coronaviruset. Av disse var 3,2 prosent positive. Det er en økning på 0,7 prosentpoeng fra foregående uke.

Synkende smittetrend

Ikke siden 11. februar har Norge hatt synkende smittetrend. Siden da har trenden i landet vært flat eller stigende.

De siste dagene har pilen derimot igjen pekt nedover: Natt til lørdag ble den nasjonale trenden i registrert smitte igjen synkende, ifølge VGs oversikt. I 23 kommuner er trenden fortsatt stigende.

Helsedirektør Bjørn Guldvog har likevel uttalt at situasjonen er skjør, og at vi må forvente stenge tiltak i hele april.

– Vi kan kanskje håpe på lettelser mot midten eller slutten av mai, hvis vi klarer å holde smittetallene lave og vaksineringen går som planlagt, sa Guldvog til VG lørdag.

STRENGE TILTAK: Helsedirektør Bjørn Guldvog ber befolkningen være innstilt på strenge tiltak gjennom hele april. Foto: Mattis Sandblad

Søndag kom beskjeden fra helseminister Bent Høie om at de nasjonale tiltakene, som opprinnelig skulle vare til 12. april, forlenges med to dager.

Det er foreløpig usikkert om tiltakene vil forlenges ytterligere etter 14. april.

Helsedirektoratet og FHI har meldt til Helse- og omsorgsdepartementet at tallmateriale og erfaringer fra påsken ikke vil være på plass før i slutten av denne uken.

Se oversikt over reglene og anbefalingene her:

Dette er reglene og anbefalingene som ble innført 25. mars, og som nå videreføres: Nasjonale anbefalinger Én-meteren endres til to meter

Det anbefales maks to gjester på besøk i private hjem.

Kommer du fra områder med høyt smittenivå, bør du hverken gå på eller ha overnattingsbesøk

Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av en til to faste venner

Bruk munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meter avstand

Folk bør kun benytte seg av kjøpesenter og varehus i den kommunen de bor i

Alle unødvendige reiser bør utsettes med unntak av reiser til og fra arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor, reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer og reiser til hytte og fritidsbolig sammen med egen husstand.

Digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fremskyndes fra 6. april til 25. mars og skal vare til 12. april. Nasjonale regler Det blir forbudt med skjenking av alkohol over hele landet.

Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak av profesjonelle toppidrettsutøvere.

Treningssentre stenges, men kan ha åpent for innbyggerne i kommunen, for rehabilitering, individuell trening og behandling.

Svømmehaller skal stenges, men kan ha åpent for blant annet barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering.

Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.

Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 29. mars.

Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser. Vis mer

Vurderinger og anbefalinger vil være avhengig av dette tallmaterialet.

Onsdag skal statsminister Erna Solberg redegjøre for Stortinget for hvordan samfunnet skal gjenåpnes etter coronapandemien.

les også Nakstad advarer mot for tidlig gjenåpning: – Som å tro på julenissen at det vil gå bra

Høye innleggelsestall

Lørdag var det 306 innlagte coronapasienter på sykehus i Norge, ifølge Helsedirektoratets oversikt. Det er det høyeste antallet innlagte siden 15. april i fjor, og var en økning på 17 personer fra dagen før.

Guldvog uttalte at situasjonen er alvorlig, og krevende for helsepersonell i sykehusene og i kommunene.

De påfølgende dagene har innleggelsestallene gått noe ned. Tirsdag er 293 personer innlagt, ifølge VGs oversikt.

90 personer får intensivbehandling, åtte færre enn i mandag. 59 personer er på respirator, mot 67 mandag.

Helsedirektoratet melder tirsdag om 296 innlagte coronapasienter, tre flere enn VG. Grunnen er at Helsedirektoratets tall inkluderer fire innlagte pasienter som er blitt smittet med coronavirus som følge av et utbrudd på Blakstad sykehus i Vestre Viken.

I tillegg melder Helsedirektoratet om 13 innlagte i Helse Bergen, mens helseforetaket selv melder om 14 innlagte i dag. VG henter fortløpende tall fra sykehusene, og kan derfor avvike fra Helsedirektoratets tall som blir hentet fra helseregionene klokken åtte hver morgen.