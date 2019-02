KAN IKKE TA BETALT: Svein-Magne Pedersen har sluttet å ta penger for bønn etter VGs avsløringer. Det har kostet ham dyrt. Foto: Mattis Sandblad, VG

Mirakelpredikantene gir etter: Avslutter ulovlig markedsføring

Mirakelpredikantene Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen har avsluttet den ulovlige reklamen, melder Forbrukertilsynet. Predikantene gir seg først etter over et halvt år med en kostbar juridisk dragkamp.

Publisert: 06.02.19 16:36 Oppdatert: 06.02.19 16:57







De to predikantene mener at deres bønn, som inntil nylig har kostet penger gjennom teletorg og møter, kan helbrede alle sykdommer.

Nå har de avsluttet sine betalte tjenester, etter at Forbrukertilsynet varslet om at koblingen mellom penger og bønn var ulovlig.

Dette skjedde i kjølvann av at VG i fjor avslørte predikantenes metoder når de solgte Guds helbredelse over telefon til 14 kroner i minutter.

Se de skjulte opptakene som avslørte predikantene her:

Store advokatutgifter

I årevis har både Pedersen og Edvardsen markedsført hvordan syke skal ha blitt friske av deres bønnetjenester. Pedersen har gjort dette siden 1990-tallet. Dette er ikke lov, konkluderte Forbrukertilsynet med i vår etter VGs avsløringer.

– Predikantene reklamerer med uttalelser fra fornøyde kunder, såkalte vitnesbyrd, som sier de har blitt friske fra alle mulige sykdommer. Dette er ulovlig, sa direktør og jurist i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.

I vår krevde Forbrukertilsynet at predikantene stanset eller endret reklamen, og varslet om bøter på 40.000 kroner i uken. Predikantene nektet – og hyret inn advokater for å gå inn i en juridisk dragkamp med tilsynsmyndigheten.

Pedersen har i sitt magasin, «Legedom», opplyst om at de har brukt store summer på advokat, og at han og kona ikke har tatt ut lønn på fire måneder. «Kampen mot VG har tatt på økonomien, og vi har måttet kutte ned på bemanningen. MJL (Misjonen Jesus Leger) har måttet betale dyre advokatregninger».

Først nå, over et halvt år senere, kan Forbrukertilsynet melde at predikantene har gitt etter.

– Med de endringene predikantene har gjort, er ikke lenger forbønn om helbredelse og betaling direkte sammenkoblet. Vi vurderer derfor at markedsføringen ikke lenger er ulovlig, sier direktør Haugseth.

les også Må stanse reklamen: Kan få bot på 40.000 kroner i uken

Tar ikke lenger betalt for bønn

Etter VGs saker i fjor la predikantene ned forbønnstelefonene som kostet penger. Nå sier Pedersen også, ifølge Forbrukertilsynet, at det ikke lenger vil tas inngangspenger på mirakelmøter.

– Vi er klare på at Forbrukertilsynet ikke har noen sak, og at religionsutøvelse ikke går under reklame. Det var uproblematisk å gå i diskusjon med tilsynet for å komme til enighet, sier Pedersens advokat, John Christian Elden, i dag.

Les VGs tidligere avsløringer om Pedersen: Predikanten ba om penger for å mette 900 barn ved et barnehjem i India. VG dro dit. Der var det ingen barn. Bare kuer.

Edvardsen, som tilbyr helbredelseskonferanser på sitt eget fjellhotell, opplyser om at man ikke lenger må bo på hotellet for å delta på disse møtene, og at deltagelse er gratis.

I vår avslørte VG at Edvardsen rådet syke til å booke opphold på eget høyfjellshotell, og mente at «mirakelhotellet» økte sjansene for å bli frisk. Hør de skjulte opptakene her.

HØYFJELLSHOTELL OG HELBREDELSE: Tom Roger Edvardsen kan ikke lenger selge høyfjellsopphold og helbredelse på samme måte. Foto: Per Langevei

– Uttrykk for fiendtlighet mot kristent liv

Edvardsens advokat, Arnor Ilstad, skriver følgende i en e-post til VG:

«Edvardsen har overfor sitt publikum alltid uttrykt, og hans tilhørere har alltid visst, at de forhold som nå er fortydliget, gir uttrykk for de også tidligere gjeldende normer og regler.

Edvardsens kommentar til saksforholdet er at han er tilfreds med at tilsynet har lagt hans forutsetninger til grunn, og konstaterer at partene nå er enige om faktum i saken.

Edvardsen uttrykker respekt for Forbrukertilsynet og det regelverk disse har som oppgave å forvalte, og beklager at tilsynet i saken er blitt brukt til å fremme interessene til grupper som motarbeider spredningen av Guds ord, da fortydliggjørelsen som gjennom saksbehandlingen har skjedd, utelukkende er av interesse for den del av publikum som uansett aldri hadde til hensikt å søke hans forkynnelse.

Sakens oppkomme var og er et uttrykk for den fiendtlighet mot kristent liv og forkynnelse som preger samfunnet, og varsler grunn til fortsatt bekymring for den pågående avkristning av Norge.»

Les også: Edvardsen mener han har vekket opp død baby