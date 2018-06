Fraktet trampoline på høykant: - Helt idiotisk

Publisert: 04.06.18 19:07 Oppdatert: 04.06.18 19:31

NYHETER 2018-06-04T17:07:39Z

En mann fra Telemark valgte å sette trampolinen på høykant da han skulle frakte den med tilhenger. Det endte med at trampolinen veltet i grøfta. En dårlig vurdering, sier Statens vegvesen.

Hendelsen som skjedde fredag på fylkesvei 353 i Skien, ble fanget på video. Tipseren forteller at han ikke vet hvor langt mannen kjørte med lasten, men anslår at han lå bak vedkommende i 300 meter. Da trampolinen veltet gikk tipseren ut for å hjelpe mannen, som ønsket å kjøre videre på samme måte.

– Jeg sa til ham at det er helt idiotisk å kjøre sånn, sier tipseren til VG.

Han forteller at det er relativt stor trafikk på denne strekningen og at trampolinen fort kunne vippet andre vei, i motgående kjøreretning. Etterhvert skal mannen ha innsett at det ikke gikk og lempet trampolinen på jordet.

En dårlig vurdering

Avdelingsingeniør i Statens vegvesen , Morten Gulseth, synes opptaket er interessant. Han mener at sjåføren ikke handlet uansvarlig med tanke på sikringen av lasten, men mener at han gjorde en dårlig vurdering.

- Han velger å laste en høy gjenstand som har et stor areal på en relativt smal tilhenger. Det ser ikke ut som det er mye vind men altså nok til at trampolinen blåser over ende. Det er en dårlig vurdering av sjåføren og slikt skal ikke skje.

Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Truls Fjeld, forteller at de ikke har mottatt noen tips om hendelsen. Derfor jobber de ikke med saken.

VG har vært i kontakt med mannen som fraktet trampolinen. Han beklager, og forteller at han i ettertid syntes transportmetoden var «dum». Utover det ønsker han ikke å kommentere saken.