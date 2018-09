SKYTEEPISODE: Like etter klokken 21:00 ble det avfyrt skudd i Guldbergsgade på Nørrebro Foto: Rasmus Flindt, Ekstrabladet

Morgenoppdatering 22.09.18

NYHETER 2018-09-22T04:48:35Z

Dette er noe av det viktigste som skjedde i natt.

Publisert: 22.09.18 06:48 Oppdatert: 22.09.18 08:07

Skyteepisode i København: Tre mennesker ble skadet i en skyteepisode på Nørrebro i København fredag kveld. To av dem skal ha vært tilfeldig forbipasserende. Dette er den åttende skyteepisoden i området på en uke, og politiet knytter skytingen til en gjengkonflikt.

Man drept i skyteepisode i Sverige: I Stockholm var det også en skyteepisode fredag kveld , der én mann ble fraktet til sykehus med skader. Natt til lørdag meldte politiet om at mannen har omkommet.

«Knud» har roet seg: Ekstremveret «Knud» har roet seg i løpet av natten. Fredag feide stormen med seg trær og hustak, båter slet seg, og tusenvis er fortsatt uten strøm. I Agder kan noen forbli strømløse til over helgen.

Vil stemme over høyesteretts-kandidat mandag: Justiskomieteen i Senatet i USA stemme over Donald Trumps høyesteretts-kandidat Brett Kavanaugh på mandag hvis ikke Christine Ford, som har anklaget ham for overgrep, stiller til høring uten betingelser. De ga henne en frist fredag kveld amerikansk til til å svare, men hun har blitt innvilget ekstra tid til å bestemme seg.

Trump truet med sparking: USA president truet med å sparke flere personer og bli kvitt en vedvarende stank i justisdepartementet og FBI på et valgmøte i Missouri, samme dag som flere aviser skrev at Rosenstein hadde snakket om å fjerne Trump som president.

Dagens leder: Osloskolens suksess.