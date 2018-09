STØTTER THORKILDSEN: Tidligere utdanningsbyråd i Oslo Tone Tellevik Dahl (Ap) sier også hun hadde samarbeidsutfordringer med Utdanningsetaten i hovedstaden. Foto: Jan Petter Lynau

Tidligere utdanningsbyråd med støtte til Thorkildsen etter omfattende varsel

Tone Tellevik Dahl (Ap) støtter etterfølger Inga Marte Thorkildsens (SV) beskrivelse av samarbeidet med utdanningsdirektør Astrid Søgnen som vanskelig.

Dette skjer etter at Thorkildsen ble beskrevet som «trakasserende og skremmende» av deler av ledergruppen i Oslo -skolen.

– Uten å ville kommentere den innmeldte varslersaken, kan jeg bekrefte at det også i min tid som byråd for oppvekst og kunnskap til tider var et krevende samarbeidsforhold med ledelsen i Utdanningsetaten, sier Tellevik Dahl til VG onsdag kveld.

Tirsdag ble det kjent at skolebyråd i Oslo Inga Marte Thorkildsen (SV) får sterk kritikk av ledergruppen i Oslo-skolens administrasjon.

I varselet, som VG har fått tilgang til, beskrives Thorkildsens oppførsel som både trakasserende og utilbørlig overfor de ansatte i administrasjonen. Videre omtaler de henne som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende».

Det var Aftenposten som først omtalte saken tirsdag.

– Jeg synes uansett det er synd at vi er kommet i den situasjonen vi er nå, sier Tellevik Dahl, som ikke vil kommentere saken ytterligere.

Direktøren skryter av samarbeidet med Dahl

Tellevik Dahl er nå byråd for helse og eldre i Oslo kommune. Hun byttet plass med nettopp Inga Marte Thorkildsen da SV-politikeren ble utdanningsbyråd i desember i fjor. Da hadde Tellevik Dahl sittet som Astrid Søgnens politiske overordnede siden byrådsskiftet etter valget høsten 2015.

– Det skjedde mye solid faglig utvikling i samarbeid med Tone Tellevik Dahl. Da hun sluttet som vår byråd, ga hun meg og mine ansatte svært positiv omtale. Hun skrev at hun var imponert over hvor raskt vi hadde iverksatt byrådets visjoner og tiltak, og takket for trygg og god ledelse av etat og satsingsområder, sier utdanningsdirektør Astrid Søgnen.

Søgnen sier hun har registrert at det er levert et varsel mot Thorkildsen, men vil ikke kommentere noe av innholdet.

Thorkildsen peker på samarbeidsutfordringer

Tidligere på dagen sa Thorkildsen til VG at det har vært vanskelig å samarbeide med Utdanningsetaten over flere år , også under tidligere politiske ledelse. – Kommunikasjonen har til tider vært svært krevende, sa hun og tilføyde:

– Jeg har savnet åpenhet, og imøtekommenhet om nye faglige innspill og politiske føringer. Det kan alltid være faglige uenigheter, men det må aldri være tvil om hvem som sitter med ansvaret for å følge opp politiske prioriteringer.

VG kjenner til at politisk ledelse i det rødgrønne byrådet har hatt en opplevelse av at politisk styring og forslag om endringer i Osloskolen tidvis har blitt forsøkt utsatt for trenering samt treg og manglende oppfølging.

Tidligere i år skrev Dagsavisen at det i 2014 kom et varsel om Søgnens lederstil. Dette ble undersøkt av kommunen, men ble raskt lagt bort. Senere skal byrådsavdelingen til Thorkildsen ha ønsket å igjen åpne nye undersøkelser i saken .

Varslerne mener at formålet var å «kvitte seg med etatsdirektør Søgnen».

Flere betrakter varslingen mot Thorkildsens lederskap som svært spesiell, all den tid den kommer fra ledersjiktet under utdanningsdirektør Astrid Søgnen. Der sitter det flere underdirektører og områdedirektører som er kjent for å opptre svært lojalt mot Søgnen som har vært toppsjef i Utdanningsetaten helt siden år 2000.

Søgnen: – Kommenterer ikke udokumenterte påstander

Søgnen har også vært statssekretær i Utdanningsdepartementet for Ap og leder av Søgnen-utvalget som bidro til skolereformen Kunnskapsløftet. Hun ses på av mange som en sterk, målbevisst og egenrådig skolesjef i Oslo.

En kilde som kjenner godt til styringen av Osloskolen ser på varslingen mot den ansvarlige politiske lederen som et uttrykk for misnøye med at etaten ikke får styre sektoren som man selv ønsker.

En som også har innsikt i ledelsen av kommunens skoleadministrasjon, peker på at Utdanningsetaten stadig har forsøkt seg på omkamper etter politiske styringssignaler om endringer. Dette skal ha skjedd «gang på gang» ifølge en innsider som kjenner både politisk styre i rådhuset og gigantetaten på Helsfyr.

På e-post til VG skriver Søgnen at hun:

– Ikke kommenterer udokumenterte påstander.

Varselet som er sendt til Oslo kommune behandles av varslingsrådet i kommunens administrasjon.