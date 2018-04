VGs 10.45-møter: 30. oktober

Hver dag klokken 10.45 avholdes et fellesmøte i VG der vi diskuterer utfordringer og muligheter knyttet til journalistikk og medieutvikling.

Vi kan ikke gjengi referatene fra alle møtene, men har gjort et lite utvalg:

30. oktober 2017

Det var mandag, ja.

- Forrige uke viste jeg dette bildet som illustrasjon på uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen, og ba om at vi må være tett på #metoo-kampanjen og hvordan den ville utvikle seg i Norge. Dette er sikkert et bilde tatt av menn. sa Gard.

- Og da gikk det bare timer, så var vi i gang:

- Jeg har en informant i huset som følger med på fronten og teller antall saker med kvinner. Dette er fra den 25. oktober.

- Da hadde vi totalt 139 saker på fronten. 23 av dem var artikler om eller med kvinner. 5 uttaler seg i kraft av stillingen de har. De øvrige er illustrasjonsbilder, og 2 handler om bryster.

Vi har et alvorlig problem, folkens! Vi er en avis om menn! Sa Gard.

Så spurte han:

- Når vi våkner til dette, er det ikke akkurat slikat folk springer inn til oss for å få med seg det siste:

- Saken om Erna er en god sak, det er ikke det. Men en slående nyhet er det neppe. Jeg studerte fronten litt forrige uke for å se hvor mange blanke nyheter vi hadde:

- Det handler om lanseringer, det er bøker, TV-programmer eller kampanjer - som "Blå sløyfe"-kampanjen. Alt er forsåvidt bra. Men vi må stille oss spørsmålet: Bringer vi nyheter? Eller skriver vi om det som skjer rundt oss?

Audun mente at Gards utvalg skyldes at det er papiravisen han har sett på, og papir er den av plattformene våre hvor vi har flest av disse sakene.

- Jo, men hvis vi skal være en nyhetsorgansiasjon, må vi ha nyheter, sa Gard.

Han viste hvilket manskineri vi er en del av:

- Vi inngår i markedsføringsindustrien. Et annet eksempel:

- Hav er denne kåringen? Noen som vet? spurte han.

Ingen svar.

- Det er kanskje en nyhet. Men det er altså en pressemedling fra Visit Oslo på en kåring gjennomført av Lonely Planet:

- Dette har blitt en egen sjanger. Og vi lager journalistikk på det hver gang, sa Gard:

- Og dette fikk oppmerksomhet selv på CNN:

- Og det er ikke bare hos oss vi slår til når Lonely Planet kårer byer til noe. Ikke minst der jeg jobbet før var vi ivrige på dette:

Og når jeg først var i gang med å irritere meg, så kom jeg over denne i E24, sa Gard:

- Om Erik Larsen som hjelper gründere, og som det nå også skal bli TV-prgam om. Her står det at han og de tre andre i avdelingen i DnB siden oppstarten i 2014 har hjulpet nærmere 10 000 gründere med å starte opp egen bedrift!

Da må vi regne litt:

- Er det noen her som har prøvd å starte opp en bedrift? Det er i alle fall ikke gjort på to timer, sa Gard.

- Nei, det disse fire gjør, er å få folk til å opprette oppstartskonto i DnB.

- Men om vi lar dette ligge, det jeg er alvorlig bekymret for om dagen, er brukeropplevelsen på mobil. I helgen hadde vi en gilmrende sak om en Alzzheimer-syk som ble kjørt Vestlandet rundt i ambulanse:

- Der har Anders Bergan laget en utmerket grafikk som fungerer kjempefint på papir:

- Men på mobil? Det går ikke an å lese! Vi er fortsatt alt for desktop og papir-fokusert i dette huset.

- Og det er ikke vanskelig å finne eksemplene. Slik ble illustrasjonen på fasltegeordningen seende ut:

- Dette går ikke an, altså, sa Gard. Og faren er at konkurrentene våre blir bedre enn oss. Har dere sett hva YR holder på med for eksempel? spurte han og viste hvordan været det enste døgnet presenteres med animasjoner.

- De som er gode, er kommersiell avdeling, sa Gard. Han hadde kommet over et debattinnlegg hvor innsender Trond Bendiksen fullstendig kler av meglerbransjen. Men midt i slaktet, dukker det opp annonser fra nettopp meglerbransjen:

Men nå syntes nok Gard det var nok mandagsgrettenhet, for han kom med skryt til sist:

- Denne type kreativitet er det jeg elsker med VG: Direktesending på VGTV om stiling av klokka!

