STOPP: Et flertall i Trondheim Arbeiderparti går inn for å fase ut oljenæringen innen 2050. Foto: Carina Johansen

Ap sentralt skyter ned Trondheim Aps sluttdatovedtak for oljenæringen

Et flertall i Trondheim Arbeiderparti går inn for å fase ut oljenæringen innen 2050. AUF mener vedtaket er en stor seier, mens Ap sentralt skyter det ned.

NTB

Nå nettopp

Vedtaket var et kompromiss med opphav i det lokale AUF-lagets forslag om å stanse norsk oljeproduksjon innen 2030, skriver Adressa. 2050-kompromisset fikk til slutt flertall med 39 mot 35 stemmer på partiets årsmøte lørdag.

AUF har tidligere vedtatt nasjonalt at utfasingen bør skje innen 2035.

Vedtaket til Trondheim Arbeiderparti er det første sluttdatovedtaket som er gjort av lokallag i partiet. Det oppsiktsvekkende vedtaket går i stikk motsatt retning av signalene Ap-ledelsen har sendt det siste året.

Også innad i fylkeslaget er det uenighet om det er lurt å sette en sluttdato for oljeproduksjon i Norge.

Skyter ned vedtaket

Energi- og miljøpolitisk talsperson i partiet, Espen Barth Eide, kaller vedtaket i lokallaget en påminnelse om at det er en levende debatt om både klima- og oljepolitikk i Arbeiderpartiet, men understreker at vedtaket ikke er noe partiet sentralt stiller seg bak.

– Vi vil utvikle, ikke avvikle næringen, sier han til NTB.

– Vi mener at sluttdato er en dårlig idé. Vi mener at vi skal utvikle industrien videre på skuldrene til dagens næring, da trenger vi heller en startdato for de nye næringene enn en sluttdato, sier Eide og peker på nye næringer som karbonfangst og -lagring, havvind og hydrogenproduksjon.

Energi- og miljøpolitisk talsperson i partiet, Espen Barth Eide, vil utvikle, ikke avvikle næringen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Skaper stor usikkerhet

Til tross for at vedtaket ikke har støtte sentralt, fikk vedtaket til Trondheim Ap olje- og energiminister Tina Bru (H) til å steile.

Hun venter at vedtaket vil sende sjokkbølger i LO og stiller spørsmål ved om dette er noe som vil kunne spre seg videre i partiet.

– Dette er et vedtak som skaper stor usikkerhet. Ikke minst for folk som har arbeidsplassen sin i næringen, selskapene og for dem som har lyst til å investere i olje og gass i en del av verden hvor det blir tatt klimaansvar, sier Bru til NTB.

Bransjeorganisasjon oppgitt

Kommunikasjonssjef Tommy Hansen i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass sier at Trondheim-vedtaket ikke gjør ham redd, men ganske oppgitt.

– Det vi trenger nå, er tiltak som faktisk kutter utslipp. Da syns jeg det er ganske oppsiktsvekkende at en industri som skal komme nær nullutslipp i 2050, er en industri man vil bli kvitt, sier han til NTB.

Også Frps energi- og miljøpolitiske talsperson, Jon Georg Dale, er kritisk. Han mener at det er en fordel at Norge fortsetter å produsere olje, om man skal nå klimamålene, hvis ikke vil mer klimafiendtlige land overta.

– Forslaget er en gedigen gavepakke til land som Venezuela og sjeikene i Midtøsten, sier han.

Publisert: 08.02.20 kl. 19:37

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser