TRADISJONSRIK: I en årrekke har det vært arrangert årlig bilutstilling i Frognerparkern. Her er en amcar pyntet til feiringen av USAs nasjonaldag parken i 2000. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Stopper amcar-utstilling: – Er dette symbolpolitikk, må det bli slutt på sånn vås

Samferdselspolitisk talsmann Morten Stordalen i Frp kritiserer Oslo kommune etter at bymiljøetaten stanser amcar-utstilling i Frognerparken.

Håkon Kvam Lyngstad

NTB

Nå nettopp

– Norge er det landet i verden med høyest andel av veteran- og entusiastbiler. Oslo skal være landets hovedstad, og bør kunne legge til rette for et slikt arrangement for de med interesse for utstilling av bil, sier Stordalen til VG.

Nå reagerer han på at Oslo kommune sier nei til utstillingen av amerikanske biler i Frognerparken, som i flere år har blitt avholdt i forbindelse med den amerikanske nasjonaldagen.

REAGERER: – Utstillingen i Frognerparken har betydd mye for mange, og er stor stas for både utstillere og publikum, sier Morten Stordalen (Frp). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Er dette symbolpolitikk, må det være slutt på sånn tull. Bil har spilt en viktig rolle for verdiskapning i landet gjennom flere tiår, og her handler det om ei bilutstilling med entusiastbiler.

– En skulle tro Oslo kommune har mer enn nok av problemer fra før, om de ikke skal lage flere for befolkningen som ønsker å dra på slike utstillinger. Jeg har forventet mye dumt fra byrådet, men ikke noe så dumt, sier Stordalen.

Ønsker dialog

Kommunikasjonsdirektør Richard Kongesteien i bymiljøetaten svarer slik på Stordalens kritikk:

– Vi skjønner at det er skuffende for entusiastene å ikke få vise frem bilene sine på et så sentralt sted i Oslo, og vi er mer enn villige til å se på andre, alternative areal for et amcar-arrangement 4. juli, sier han.

Begrunnelsen for avslaget er at kommunen mener det er «veldig uheldig å tillate et stort antall biler inn i en fredet park».

– Vi er veldig restriktive med utleie av Frognerparken. Dette er en fredet, grønn park som er sårbar, og vi må begrense slitasjen i parken. Et biltreff akkurat her er ikke tilrådelig, forklarer Kongesteien.

– Oslo skal bidra til mangfold, og ønsker å legge til rette for et slikt treff. Men vi ønsker det ikke i en fredet park. Vi tar gjerne dialogen med amcar-entusiastene for å finne fram til gode steder for treff og arrangement 4. juli.

Reaksjoner fra bilmiljøet

Avgjørelsen ble kjent før helgen, og på Facebook-siden til arrangøren av utstillingen, Raceworz Norway, var reaksjonene mange.

– Det er svært trist at noe som er en sunn hobby, skal møte så mye motstand fra forskjellige hold. Vi forsøker å skape positive aktiviteter som gleder liten som stor, men det blir vanskeligere og vanskeligere, skriver Thomas Følling i Raceworz Norway.

Bilforeningen Amcar mener Bymiljøetaten i Oslo «går i strupen på norsk bilhobby».

– Å være imot privatbilisme i Oslo sentrum er en ærlig politisk sak. Det er derimot fullstendig feilslått symbolpolitikk å forsøke å ramme et tradisjonsrikt kulturarrangement som har gitt glede til deltagere og Oslos befolkning i godt over 20 år, skriver foreningen på sine Facebook-sider.

– Ifølge vår tilsluttede klubb og medarrangør Raceworz Norway er det aldri registrert skader på hverken trær eller gress som følge av utstillingen, heter det videre.

Publisert: 27.01.20 kl. 17:00

