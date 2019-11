Advokat: Tindersvindleren forhandler om tilståelsesdom

TEL AVIV (VG) Rettssaken mot Simon Leviev, kjent som Tindersvindleren, er utsatt i tre uker.

Leviev ankom mandag retten i hvit Versace-genser og oransje briller før han satte seg på tiltalebenken den første dagen i straffesaken mot ham.

Men det ble en kortvarig affære. Det ble raskt slått fast av dommeren Maayan Ben Ari at rettssaken utsettes i tre uker.

– Ny rettshøring blir 1. desember, sa hun.

Ifølge Levievs forsvarer, Yaki Kahan, ble saken utsatt fordi Leviev er i forhandlinger med påtalemyndigheten. Forsvareren forteller videre at Leviev vurderer å gå med på en tilståelsesdom.

Simon Leviev kom gående inn i rettssalen i Tel Aviv med advokaten Yaki Kahan og to politimenn. Foto: Tore Kristiansen, VG

Tre nye uker i varetekt for Tindersvindleren

I en annen høring ble det bestemt av dommeren Shlomit Ben Yizhakat at Leviev varetektsfengsles til rettssaken begynner igjen.

Tidligere har påtalemyndigheten i Israel latt Leviev gå fri i påvente av en rettssak, men denne gangen ble det sagt i retten at det er høy risiko for at han rømmer. Dette er nemlig tredje gang denne saken skal føres for retten.

Flyktet landet

Simon Leviev, som er mest kjent for å ha bedrevet kjærlighetssvindel i Europa, er tiltalt for en rekke lovbrudd begått allerede i 2010 og 2011: Identitetsforfalskning, tyveri og bedrageri.

Grunnen til at det ikke har vært gjennomført en rettssak tidligere er fordi Leviev aldri møtte opp i retten, men rømte landet. Dette har skjedd to ganger, både i 2011 og 2017.

Slik ble han tatt

28. juni ble Simon Leviev pågrepet på flyplassen i Aten, formelt fordi han reiste med falskt pass, men i realiteten etter ønske fra Israel. Det bekrefter Adi Livni i det israelske justisdepartementet til VG i en e-post. Pågripelsen skal ha vært en samordnet aksjon mellom Interpol og israelsk politi.

I starten av oktober ble han utlevert til Israel.

Brukte Tindersvindleren som barnevakt

I 2010 opplevde Tel Aviv-borgeren Eran Yakir og kona å bli frastjålet tre sjekker, samtidig som Leviev satt barnevakt for deres fem år gamle sønn.

Da ekteparet var i ferd med å avsløre Leviev, skal han ha forlatt barnet alene ute i nabolaget. Se Yakirs historie i toppen av artikkelen, eller les den her.

Eran Yakir brukte Leviev som barnevakt, men ble forsøkt svindlet for 115 000 kroner. Foto: Kristoffer Kumar, VG

Dømmes ikke for lovbrudd i Europa

I februar avslørte VG hvordan han har lurt en rekke kvinner, utleiere og familier for millioner av kroner – for å finansiere sitt eget luksusforbruk.

Men selv om han er anmeldt for dette i minst syv land i Europa, er disse forholdene ikke en del av Tel Aviv-tiltalen.

VG har tidligere snakket med den israelsk juseksperten, Irit Kohn, som forklarte hvorfor:

– Straffeforfølgingen som nå gjøres mot Leviev for lovbrudd i Israel er også begrenset, fordi den kommer som følge av en utlevering.

For det første, selv om det er anledning i israelsk straffelov å føre forbrytelser begått i utlandet for israelske domstoler, hører det til sjeldenhetene – og det gjelder heller ikke alle typer lovbrudd.

– Svindel er ikke inkludert, forklarte den israelske juristen.

