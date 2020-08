Tog sporet av i Skottland – tre personer omkom

Tre personer er døde etter en togulykke i Skottland. Landets førsteminister Nicola Sturgeon kaller ulykken en «ekstremt alvorlig hendelse».

Oppdatert nå nettopp

Et passasjertog har sporet av i Stonehaven, nær Aberdeen i Skottland, melder BBC.

Om lag 30 utrykningskjøretøy er på stedet, sammen med en luftambulanse. Det kommer røyk fra en av vognene.

Sky News melder at politiet nå bekrefter at tre personer døde etter ulykken, og at seks andre er sendt til sykehus. Identifiseringen av de omkomne er ikke kommet igang, men det antas at en av de døde er føreren av toget.

forrige













fullskjerm neste

– Det er en ekstremt alvorlig hendelse, skriver Nicola Sturgeon, landets førsteminister på Twitter.

Ifølge Sturgeon er flere personer alvorlig skadet.

– Alle mine tanker går til de involverte, skriver ministeren videre.

Det mistenkes at ulykken skjedde som følge av et jordras, ifølge nyhetsbyrået PA.

Kraftig regnvær har skapt flom og trafikkproblemer flere steder i Skottland de siste dagene. Videoer fra stedet som deles av britiske reportere viser kraftig røyk som velter opp fra der toget - og utrykningskjøretøy som står oppstilt på jordet ved siden av.

British Transport Police skriver på Twitter at de ble tilkalt omtrent kvart på ti lokal ti og er på stedet sammen med ambulansepersonell og brannvesenet.

– Det er trist å høre om den svært alvorlige hendelsen i Aberdeenshire, og mine tanker går til alle som er berørt. Takk til nødetatene, sier statsminister Boris Johnson.

Publisert: 12.08.20 kl. 13:11 Oppdatert: 12.08.20 kl. 17:39

Mer om Skottland Tog

Fra andre aviser