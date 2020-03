NY INSTRUKS: De midlertidige direktivene gjelder i første omgang frem til 1. juni 2020. Foto: PETER DEJONG / AP

Ny instruks fra Riksadvokaten: Åpner for ikke å straffe narkobruk

Riksadvokaten ber politiet om å prioritere annerledes på grunn av coronasituasjonen. Carl-Erik Grimstad (V) frykter at rusmisbrukere blir overlatt til seg selv.

Instruksen fra Riksadvokaten fremgår i de midlertidige direktivene for straffesaksbehandlingen, som ble offentliggjort mandag.

Her åpnes det for påtaleunnlatelse, altså å slippe straff, i saker som gjelder mindre alvorlige narkotikaovertredelser.

Det gjøres med andre ord unntak for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk, men ikke for innførsel eller salg.

Disse sakene kan generere mye arbeid for politiet og påtalemyndigheten, fordi mange av foreleggene ikke blir besvart og dermed må oversendes domstolene, begrunner Riksadvokaten i brevet.

De midlertidige direktivene gjelder i første omgang frem til 1. juni 2020.

BER OSLO TA GREP: Helsepolitisk talsperson Carl-Erik Grimstad for Venstre er bekymret for russituasjonen under pandemien. Foto: Trond Solberg, VG

«Uverdige scener»

Carl-Erik Grimstad (V), helsepolitisk talsperson for Venstre, mener at instruksen er helt i tråd med rusreformutvalgets innstilling og en moderne narkotikapolitikk.

Han er imidlertid bekymret over at den kommer samtidig som lavterskeltilbudene for rusavhengige nå stenges ned på grunn av pandemien.

Grimstad beskriver «uverdige scener» som utspiller seg i Oslo sentrum.

– Mange beskriver en russituasjon som er satt 20 år tilbake i tid, til før vi fikk brukerrommet, sier politikeren og viser til at Prindsen mottakssenter i Oslo er stengt.

– Vi anbefaler jo at det skal bygges opp et hjelpeapparat for denne gruppen. Det er ikke gjort. Derfor kan ikke politiet henvise dem til et hjelpeapparat, de er like maktesløse som helsesektoren, sier Grimstad.

Mener rusreformen undergraves

Nå kommer han med en klar oppfordring til byrådsleder Raymond Johansen: Oslo må ta tak i lavterskeltilbudet sitt.

Han mener den nåværende situasjonen undergraver rusreformen som er jobbet frem av utvalget.

– Jeg er redd for at reformen får et dårlig rykte, fordi rundskrivet i realiteten kan virke som en oppfordring til å bruke narkotika uhemmet på åpen gate, sier Grimstad og tilføyer:

– I et velfungerende samfunn, skal politiet spille på lag med reformen og hjelpe folk inn på rett spor. Men det sporet mangler.

Ber departementet ta grep

For å bedre situasjonen, mener Grimstad det er nødvendig at også Helse- og omsorgsdepartementet tar grep.

Han har tirsdag vært i videomøter med flere rusorganisasjoner, og varsler en henstilling til departementet om å liberalisere reguleringen av A- og B-preparater fra primærhelsetjenesten.

A-preparater er narkotiske stoffer, mens B-preparater er vanedannende legemidler.

– Nå bør fastlegene være rause med utskriving av B-preparater, uten reaksjoner fra fylkeslegen. For rusmisbrukerne må holdes borte fra hverandre, de skal ikke stå 20–30 stykker inntil hverandre og «deale», sier Grimstad.

